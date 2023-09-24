24 сентября 2023

Беременная свердловчанка, парализовавшая метро, пришла в сознание

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, метро, реанимация, скорая медицинская помощь, станция метро космонавтов
Женщина, парализовавшая работу Екатеринбургского метрополитена, все еще находится в тяжелом состоянии Фото:

Беременная свердловчанка, парализовавшая работу метрополитена Екатеринбурга, находится в сознании. При этом состояние женщины остается тяжелым.

«Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании», — сообщили в telegram-канале регионального минздрава.

Инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.

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Беременная свердловчанка, парализовавшая работу метрополитена Екатеринбурга, находится в сознании. При этом состояние женщины остается тяжелым. «Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании», — сообщили в telegram-канале регионального минздрава. Инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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