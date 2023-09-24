Беременная свердловчанка, парализовавшая метро, пришла в сознание

25 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Женщина, парализовавшая работу Екатеринбургского метрополитена, все еще находится в тяжелом состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU Беременная свердловчанка, парализовавшая работу метрополитена Екатеринбурга, находится в сознании. При этом состояние женщины остается тяжелым.



«Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании», — сообщили в telegram-канале регионального минздрава. Инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.

Беременная свердловчанка, парализовавшая работу метрополитена Екатеринбурга, находится в сознании. При этом состояние женщины остается тяжелым. «Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании», — сообщили в telegram-канале регионального минздрава. Инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.