Как курганцам подготовиться к новому отопительному сезону

После подачи отопления курганцам нужно проверить вентиль

Если в жилье установлена современная батарея, то спустить воздух можно самостоятельно при помощи крана Маевского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С началом нового отопительного сезона курганские специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства рекомендуют, как подготовить свое жилье к предстоящим холодам. Информацию URA.RU предоставил источник, близкий к сфере ЖКХ.

«Нужно потрогать трубы. Если они горячие, а батареи холодные, то, значит, нужно спустить воздух из батарей. Сделать это надо в квартирах верхних этажей», — сообщил источник.

Также источник уточняет, что спустить воздух можно при помощи крана Маевского, если батарея современная. Если же в жилье установлена чугунная батарея, то нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы сантехники спустили воздух в подвале. По словам источника, когда тепло запустят, нужно несколько дней наблюдать, чтобы не протекало соединение труб и батареи. Если оно протекает до перекрывающего крана — нужно обратиться в управкомпанию, там специалисты устранят проблему за счет общедомовых средств. Если протечка после крана, то ответственность лежит на жильце квартиры.

Мэрия Кургана на своем сайте сообщила, что к теплу уже подключены 70 зданий детских садов, 34 здания школ, 25 зданий больниц и других учреждений здравоохранения, а также 6 интернатов и реабилитационных центров, 5 зданий дополнительного образования, 3 здания спортшкол, Курганский Дом молодежи по ул. Гагарина и 8 объектов культуры. С 25 сентября начнется запуск отопления для многоквартирных домов. Администрация города уточняет, что процесс запуска займет 10 дней.

Ранее URA.RU писало, отопление в Кургане запустили в десятках больниц и школ. Курганская генерирующая компания, которая предоставляет горожанам тепло, сообщила, что отопление запустили в учреждениях, представители которых подали соответствующие заявки. А часть социальных объектов перенесли запуск тепла из-за погоды.