Суд поставил точку в деле пермского чиновника, превысившего свои полномочия

Суд запретил пермскому чиновнику Ракинцеву работать руководителем на госслужбе

Суд запретил Николаю Ракинцеву занимать руководящие должности на госслужбе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Дзержинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главы района Николая Ракинцева. Ему запретили занимать руководящие должности на госслужбе за превышение должностных полномочий.

«Признать Николая Ракинцева виновным. Назначить ему наказание в виде запрета занимать руководящие должности на госслужбе сроком на четыре года», — передает корреспондент URA.RU решение судьи из зала райсуда. Адвокаты Ракинцева сообщили, что будут обжаловать приговор.

Николай Ракинцев работал в администрации Дзержинского района, там он занимался градостроительством, благоустройством и вопросами ЖКХ и земельных отношений. Его задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, он незаконно лишил пермское «ПМУП ГКТХ» возможности на благоустройство жилого дома по ул. Подлесная, 17, исключив его из программы «Комфортная городская среда» и заменил его другим домом. Этим самым он нарушил права граждан.