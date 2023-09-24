Суд поставил точку в деле пермского чиновника, превысившего свои полномочия

В Дзержинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главы района Николая Ракинцева. Ему запретили занимать руководящие должности на госслужбе за превышение должностных полномочий.
«Признать Николая Ракинцева виновным. Назначить ему наказание в виде запрета занимать руководящие должности на госслужбе сроком на четыре года», — передает корреспондент URA.RU решение судьи из зала райсуда. Адвокаты Ракинцева сообщили, что будут обжаловать приговор.
Николай Ракинцев работал в администрации Дзержинского района, там он занимался градостроительством, благоустройством и вопросами ЖКХ и земельных отношений. Его задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, он незаконно лишил пермское «ПМУП ГКТХ» возможности на благоустройство жилого дома по ул. Подлесная, 17, исключив его из программы «Комфортная городская среда» и заменил его другим домом. Этим самым он нарушил права граждан.
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