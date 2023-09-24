Курганские пограничники задержали трех граждан Индии, идущих пешком в Евросоюз

Курганские пограничники арестовали жителей Индии по пути в Евросоюз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области на границе задержаны и помещены под стражу трое индийцев. Граждане транзитом через Россию намеревались пешком попасть в страны Евросоюза, сообщает Петуховский районный суд.

«Трое граждан Республики Индия, в целях незаконной миграции в страны Европейского союза с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной, <…> были задержаны сотрудниками пограничных органов», — информирует сайт судебной организации. Группу индийцев задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана.

Незаконные мигранты пересекли государственную границу пешком, не имея разрешения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ группой лиц). Суд постановил избрать задержанным иностранцам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане мигрант при проверке предъявил полицейскому чужие документы. После этого иностранец пытался дать взятку сотруднику.