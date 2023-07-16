Администрация Путина заставляет курганскую власть заниматься жалобой на самих себя

Администрация президента России перенаправила жалобу курганских родителей с Бульвара Солнечный на строительство новой школы в региональное правительство. В этом обращении жители микрорайона пожаловались на работу местных властей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации получено. В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленного в обращении вопроса правительством Курганской области, в компетенцию которого входит его решение, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленного вами вопроса ваше обращение направлено в правительство Курганской области», — такой ответ, по словам источника, получили жители Бульвара.
Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы. Родители создали чат на сотни человек. После появившейся в сети информации, глава города Елена Ситникова пригласила активистов из чата на встречу. Застройщики, которые готовы были помочь с проектом новой школы, получили от курганских властей предупреждение. После этого жители начали жаловаться в администрацию Путина.
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