24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

Губернатор Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства

Новым главой департамента строительства ЯНАО стал Сергей Власенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Постановление о назначении подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Фото:
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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства и жилищной политики. Эту должность занял Сергей Власенко, сообщили в окружном правительстве.

«Директором окружного департамента строительства и жилищной политики назначен Сергей Власенко. Соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — уточняют представители властей.

Сергею Власенко 35 лет. Он родился и вырос в Салехарде. Больше семи лет курировал строительную сферу в Лабытнанги. В 2022 году занял должность первого заместителя департамента строительства и жилищной политики округа. Власенко контролировал работы по строительству и капремонту объектов государственной и муниципальной собственности, работу с федеральными органами власти в части выполнения федеральных программ.

Ранее источники URA.RU сообщали, что карьерным трамплином для Власенко стала подшефная региону Волноваха. Туда он ездил со своим руководителем Александром Подорогой, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства и жилищной политики. Эту должность занял Сергей Власенко, сообщили в окружном правительстве. «Директором окружного департамента строительства и жилищной политики назначен Сергей Власенко. Соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — уточняют представители властей. Сергею Власенко 35 лет. Он родился и вырос в Салехарде. Больше семи лет курировал строительную сферу в Лабытнанги. В 2022 году занял должность первого заместителя департамента строительства и жилищной политики округа. Власенко контролировал работы по строительству и капремонту объектов государственной и муниципальной собственности, работу с федеральными органами власти в части выполнения федеральных программ. Ранее источники URA.RU сообщали, что карьерным трамплином для Власенко стала подшефная региону Волноваха. Туда он ездил со своим руководителем Александром Подорогой, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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