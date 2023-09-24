Губернатор Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства

Новым главой департамента строительства ЯНАО стал Сергей Власенко

25 сентября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Постановление о назначении подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства и жилищной политики. Эту должность занял Сергей Власенко, сообщили в окружном правительстве. «Директором окружного департамента строительства и жилищной политики назначен Сергей Власенко. Соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — уточняют представители властей. Сергею Власенко 35 лет. Он родился и вырос в Салехарде. Больше семи лет курировал строительную сферу в Лабытнанги. В 2022 году занял должность первого заместителя департамента строительства и жилищной политики округа. Власенко контролировал работы по строительству и капремонту объектов государственной и муниципальной собственности, работу с федеральными органами власти в части выполнения федеральных программ. Ранее источники URA.RU сообщали, что карьерным трамплином для Власенко стала подшефная региону Волноваха. Туда он ездил со своим руководителем Александром Подорогой, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента строительства и жилищной политики. Эту должность занял Сергей Власенко, сообщили в окружном правительстве. «Директором окружного департамента строительства и жилищной политики назначен Сергей Власенко. Соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — уточняют представители властей. Сергею Власенко 35 лет. Он родился и вырос в Салехарде. Больше семи лет курировал строительную сферу в Лабытнанги. В 2022 году занял должность первого заместителя департамента строительства и жилищной политики округа. Власенко контролировал работы по строительству и капремонту объектов государственной и муниципальной собственности, работу с федеральными органами власти в части выполнения федеральных программ. Ранее источники URA.RU сообщали, что карьерным трамплином для Власенко стала подшефная региону Волноваха. Туда он ездил со своим руководителем Александром Подорогой, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством.