Алексей Текслер проверил итоги реализации первого проекта в рамках соглашения с МО РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новое здание военного комиссариата Курчатовского и Калининского районов, сообщили URA.RU в его пресс-службе 25 сентября. Главу региона сопровождали главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев и облвоенком Андрей Максуров.

«Мы заключили с Минобороны соглашение, включая помощь в обновлении материально-технической базы военных комиссариатов. Первый реализованный проект — военкомат Курчатовского и Калининского районов. Здесь все современно организовано, созданы условия для прохождения медкомиссии, условия для сотрудников и призывников, для всех, кто приходит в военкомат. Сейчас завершаем оцифровку всех баз данных, оснастили военкомат компьютерами, всей нужной оргтехникой», — подчеркнул Текслер.

Самый крупный военкомат в области отвечает за работу с 452 тысячами человек, проживающих в двух районах Челябинска. Ранее его подразделения распределялись по трем старым зданиями. За счет областной казны для него купили отдельно стоящее трехэтажное здание и капитально его отремонтировали. В 2023 году осовременят также военкоматы Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов Челябинска, а также Кунашакского района. Они смогут работать с гражданами по принципу МФЦ, в том числе предоставляя услуги в электронном виде.

Помимо этого, в Челябинске завершается реновация военного госпиталя. Власти региона отремонтировали и обновили всю материально-техническую базу пункта приема на военную службу по контракту на улице Цвиллинга.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области