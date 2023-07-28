Челябинское правительство вернуло права на 131 арестованную квартиру

Судебная тяжба завершилось победой челябинских чиновников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области восстановило контроль над 131 квартирой, арестованной судом в рамках банкротства подведомственного минэкономразвития региона Агентства инвестиционного развития (АИР). Также суд отказал во взыскании с областного минфина в пользу АИР 1 миллиарда рублей. Оба ходатайства подавал конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров.

«Суд рассмотрел в открытом заседании заявление конкурсного управляющего автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Пивоварова Алексея Алексеевича о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, предъявленное к правительству Челябинской области, министерству финансов Челябинской области, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области». «В удовлетворении заявления отказать», — указано в трех решениях Арбитражного суда региона (есть в распоряжении URA.RU).

Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. В ноябре Пивоваров обратился в арбитраж. Помимо взыскания с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей он требовал признать недействительными два договора дарения, по которым при губернаторе Борисе Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам челябинской оперы, а также театра драмы.

Этому предшествовала сделка между АИР и правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), крупнейшей компанией-застройщиком региона. Квартиры были приняты в государственную собственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства, пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В качестве обеспечения иска суд арестовал квартиры, а правительство это решение опротестовало.