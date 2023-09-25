Шойгу наградил замкомандира, чей взвод впятером отбил атаку 12 солдат ВСУ

25 сентября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу наградил замкомвзвода с позывным «Большой» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил замкомвзвода имени Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. Именно его пятеро бойцов отразили атаку 12 украинских штурмовиков на южнодонецком направлении. «Шойгу представил заместителя командира взвода Калашникова с позывным „Большой“ к званию Героя России», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение было сделано в ходе брифинга оборонного ведомства. Ранее министерство сообщило, что пятеро российских военных на южнодонецком направлении отразили атаку 12 боевиков ВСУ. В результате столкновения украинские бойцы были вынуждены отступить.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил замкомвзвода имени Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. Именно его пятеро бойцов отразили атаку 12 украинских штурмовиков на южнодонецком направлении. «Шойгу представил заместителя командира взвода Калашникова с позывным „Большой“ к званию Героя России», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение было сделано в ходе брифинга оборонного ведомства. Ранее министерство сообщило, что пятеро российских военных на южнодонецком направлении отразили атаку 12 боевиков ВСУ. В результате столкновения украинские бойцы были вынуждены отступить.