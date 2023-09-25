Шойгу наградил замкомандира, чей взвод впятером отбил атаку 12 солдат ВСУ

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Сергей Шойгу наградил замкомвзвода с позывным «Большой» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил замкомвзвода имени Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. Именно его пятеро бойцов отразили атаку 12 украинских штурмовиков на южнодонецком направлении.

«Шойгу представил заместителя командира взвода Калашникова с позывным „Большой“ к званию Героя России», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение было сделано в ходе брифинга оборонного ведомства.

Ранее министерство сообщило, что пятеро российских военных на южнодонецком направлении отразили атаку 12 боевиков ВСУ. В результате столкновения украинские бойцы были вынуждены отступить.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил замкомвзвода имени Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. Именно его пятеро бойцов отразили атаку 12 украинских штурмовиков на южнодонецком направлении. «Шойгу представил заместителя командира взвода Калашникова с позывным „Большой“ к званию Героя России», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение было сделано в ходе брифинга оборонного ведомства. Ранее министерство сообщило, что пятеро российских военных на южнодонецком направлении отразили атаку 12 боевиков ВСУ. В результате столкновения украинские бойцы были вынуждены отступить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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