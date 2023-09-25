Пятеро российских солдат отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ. Видео

25 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Российские бойцы отбили атаку ВСУ, несмотря на численное превосходство противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пятеро российских бойцов отбили атаку 12 военных ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовики ВСУ [на южно-донецком направлении] оказались под шквальным огнем наших минометов, но 12 украинских военнослужащих все же добрались до опорного пункта, начался контактный бой. Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале. В министерстве уточнили, что, несмотря на численное превосходство, украинские военные не смогли пробить российскую оборону. После огневого поражения ВСУ были вынуждены отступить. Ранее сообщалось, что за 24 сентября армия России отразила пять украинских атак на краснолиманском направлении. При попытках удара ВСУ потеряли пикап и беспилотник, передает RT.

Пятеро российских бойцов отбили атаку 12 военных ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовики ВСУ [на южно-донецком направлении] оказались под шквальным огнем наших минометов, но 12 украинских военнослужащих все же добрались до опорного пункта, начался контактный бой. Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале. В министерстве уточнили, что, несмотря на численное превосходство, украинские военные не смогли пробить российскую оборону. После огневого поражения ВСУ были вынуждены отступить. Ранее сообщалось, что за 24 сентября армия России отразила пять украинских атак на краснолиманском направлении. При попытках удара ВСУ потеряли пикап и беспилотник, передает RT.