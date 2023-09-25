Пятеро российских солдат отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российские бойцы отбили атаку ВСУ, несмотря на численное превосходство противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пятеро российских бойцов отбили атаку 12 военных ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовики ВСУ [на южно-донецком направлении] оказались под шквальным огнем наших минометов, но 12 украинских военнослужащих все же добрались до опорного пункта, начался контактный бой. Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале.

В министерстве уточнили, что, несмотря на численное превосходство, украинские военные не смогли пробить российскую оборону. После огневого поражения ВСУ были вынуждены отступить.

Ранее сообщалось, что за 24 сентября армия России отразила пять украинских атак на краснолиманском направлении. При попытках удара ВСУ потеряли пикап и беспилотник, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятеро российских бойцов отбили атаку 12 военных ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовики ВСУ [на южно-донецком направлении] оказались под шквальным огнем наших минометов, но 12 украинских военнослужащих все же добрались до опорного пункта, начался контактный бой. Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в telegram-канале. В министерстве уточнили, что, несмотря на численное превосходство, украинские военные не смогли пробить российскую оборону. После огневого поражения ВСУ были вынуждены отступить. Ранее сообщалось, что за 24 сентября армия России отразила пять украинских атак на краснолиманском направлении. При попытках удара ВСУ потеряли пикап и беспилотник, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...