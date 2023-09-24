Губернатор Махонин предупредил о жестком запрете вейпов в Пермском крае

Махонин поручил ускорить разработку законопроекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил полностью запретить продажу вейпов в ларьках и киосках в регионе. По мнению главы края, даже после введения больших штрафов и ограничения мест продажи ситуация с продажей никотиносодержащей продукции несовершеннолетним практически не улучшилась. Об инициативе губернатор написал в своем официальном telegram-канале.

«Замечали, как много в последнее время стало появляться киосков по продаже вейпов? Их ставят в самых людных местах — по дороге из школ, рядом с домами, на каждом углу. В дополнение к федеральным ограничениям предлагаем принять региональный закон — полностью запретить продажу таких устройств в киосках и ларьках. Во всех территориях Пермского края», — написал Махонин.

Глава поручил чиновникам ускорить проработку законопроекта, который уже почти доработан и проходит финальные согласования. Вскоре законопроект вынесут на рассмотрение в заксобрание. Как считает губернатор, депутаты поддержат данную инициативу.

Весной текущего года для индивидуальных предпринимателей были увеличены штрафы за продажу устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетним до 600 тысяч рублей. Позже летом также был принят федеральный закон, ограничивающий их продажу. Однако, по словам Махонина, ситуация от этого не улучшилась. В сентябре полиция выявила 114 нарушений в 380 проверенных точках по продаже электронных сигарет в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске и Березниках.

Ранее большинство пермяков в ходе социального опроса высказались за запрет продажи электронных сигарет. Чаще за запрет выступало старшее поколения, молодежь — гораздо реже.