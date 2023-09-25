Песков отверг обвинения Пашиняна в сторону российских миротворцев в Карабахе

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог с Арменией Фото:

К действиям российских миротворцев во время конфликта в Нагорном Карабахе и после его завершения нельзя придраться, а все упреки в их сторону необоснованны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону и наших миротворцев, которые проявили настоящий героизм и выполнили свои функции. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то не так сделали, невозможно», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом пресс-секретарь отметил, что Армения, несмотря на такие заявления ее премьер-министра, остаются союзником России. «Это близкий для нас народ. В нашей стране живет больше армян, чем в Армении. Продолжим выполнять наши функции, наш диалог с Пашиняном. Продолжим работу, чтобы соблюдать все права жителей Карабаха», — заключил Песков.

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К действиям российских миротворцев во время конфликта в Нагорном Карабахе и после его завершения нельзя придраться, а все упреки в их сторону необоснованны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону и наших миротворцев, которые проявили настоящий героизм и выполнили свои функции. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то не так сделали, невозможно», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь отметил, что Армения, несмотря на такие заявления ее премьер-министра, остаются союзником России. «Это близкий для нас народ. В нашей стране живет больше армян, чем в Армении. Продолжим выполнять наши функции, наш диалог с Пашиняном. Продолжим работу, чтобы соблюдать все права жителей Карабаха», — заключил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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