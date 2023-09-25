Кремль заявил о возможности интервью Путина с иностранными журналистами

25 сентября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о возможности интервью Владимира Путина иностранным СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль каждый день получает запросы от зарубежных СМИ с просьбой взять интервью у президента РФ Владимира Путина, поэтому не исключено, что такой момент однажды состоится. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о желании побеседовать с главой государства. «Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных средств массовой информации с просьбой к Путину дать интервью. Обязательно наступит момент когда такое интервью состоится. <…> Подождем, увидим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что в настоящее время общество «одурманено» антироссийской пропагандой. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли кто-то смог бы трезво воспринимать ситуацию со стороны российского лидера.

Кремль каждый день получает запросы от зарубежных СМИ с просьбой взять интервью у президента РФ Владимира Путина, поэтому не исключено, что такой момент однажды состоится. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о желании побеседовать с главой государства. «Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных средств массовой информации с просьбой к Путину дать интервью. Обязательно наступит момент когда такое интервью состоится. <…> Подождем, увидим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что в настоящее время общество «одурманено» антироссийской пропагандой. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли кто-то смог бы трезво воспринимать ситуацию со стороны российского лидера.