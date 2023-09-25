Кремль заявил о возможности интервью Путина с иностранными журналистами

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о возможности интервью Владимира Путина иностранным СМИ Фото:

Кремль каждый день получает запросы от зарубежных СМИ с просьбой взять интервью у президента РФ Владимира Путина, поэтому не исключено, что такой момент однажды состоится. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о желании побеседовать с главой государства.

«Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных средств массовой информации с просьбой к Путину дать интервью. Обязательно наступит момент когда такое интервью состоится. <…> Подождем, увидим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля уточнил, что в настоящее время общество «одурманено» антироссийской пропагандой. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли кто-то смог бы трезво воспринимать ситуацию со стороны российского лидера.

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Кремль каждый день получает запросы от зарубежных СМИ с просьбой взять интервью у президента РФ Владимира Путина, поэтому не исключено, что такой момент однажды состоится. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о желании побеседовать с главой государства. «Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных средств массовой информации с просьбой к Путину дать интервью. Обязательно наступит момент когда такое интервью состоится. <…> Подождем, увидим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что в настоящее время общество «одурманено» антироссийской пропагандой. Он подчеркнул, что сейчас вряд ли кто-то смог бы трезво воспринимать ситуацию со стороны российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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