Кремль назвал главную цель России в нынешней ситуации в Карабахе

Песков призвал не допустить вмешательства третьей стороны в ситуацию в Карабахе
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что трехсторонние переговоры по Карабаху пока не обсуждались Фото:

В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное — не допустить вмешательства третьей стороны с целью зафиксировать свое присутствие на Кавказе под видом помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней нет. Главное — помочь урегулированию ситуации и избежать попыток третьих сторон впустую без имеющегося потенциала посредством этого зафиксировать свое присутствие на Кавказе», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, как Кремль относится к инициативам третьих сторон участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Как отметил пресс-секретарь президента, если кто-нибудь хочет помочь снизить уровень напряженности в Карабахе — это можно только приветствовать. «Но для этого нужно согласие всех сторон», — сказал Песков.

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В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное — не допустить вмешательства третьей стороны с целью зафиксировать свое присутствие на Кавказе под видом помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней нет. Главное — помочь урегулированию ситуации и избежать попыток третьих сторон впустую без имеющегося потенциала посредством этого зафиксировать свое присутствие на Кавказе», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, как Кремль относится к инициативам третьих сторон участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как отметил пресс-секретарь президента, если кто-нибудь хочет помочь снизить уровень напряженности в Карабахе — это можно только приветствовать. «Но для этого нужно согласие всех сторон», — сказал Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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