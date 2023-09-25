Кремль назвал главную цель России в нынешней ситуации в Карабахе

В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное — не допустить вмешательства третьей стороны с целью зафиксировать свое присутствие на Кавказе под видом помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней нет. Главное — помочь урегулированию ситуации и избежать попыток третьих сторон впустую без имеющегося потенциала посредством этого зафиксировать свое присутствие на Кавказе», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, как Кремль относится к инициативам третьих сторон участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Как отметил пресс-секретарь президента, если кто-нибудь хочет помочь снизить уровень напряженности в Карабахе — это можно только приветствовать. «Но для этого нужно согласие всех сторон», — сказал Песков.
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