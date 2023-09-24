Спикер Совфеда Матвиенко отметила вклад экс-сенатора от ЯНАО Зленко

Экс-сенатор Зленко передала свои полномочия Владимиру Пушкареву

Валентина Матвиенко поблагодарила Елену Зленко за труд в Совфеде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Елена Зленко официально передала свои полномочия сенатора от ЯНАО Владимиру Пушкареву. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Зленко за ее работу.

«Я хочу воспользоваться такой возможностью и Елене Геннадьевне Зленко вручить нашу благодарность за ее эффективную работу», — заявила Валентина Матвиенко. Зленко официально была освобождена от полномочий сенатора от ЯНАО в ходе заседания, прошедшего 25 сентября. Эфир транслировался на платформе Rutube. На том же заседании Владимир Пушкарев вступил в должность.

Ранее URA.RU писало, что в ходе ротации, проведенной губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, на место Зленко был назначен Пушкарев. Зленко сообщала, что ротация в верхней палате российского парламента составит в этом году около 40%.