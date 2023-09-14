Экс-сенатор от ЯНАО Зленко: ротация в Совете Федерации в этом году составит 40%

15 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Елена Зленко не против вернуться работать на Ямал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Бывший сенатор в Совете Федерации от ЯНАО Елена Зленко готовится к передаче дел назначенному на эту должность экс-депутату Тюменской облдумы Владимиру Пушкареву. Как сообщила Зленко URA.RU, она не переживает из-за ухода со своего поста. «Ротация в Совете Федерации в этом году составит 40%. Сенаторов меняют — это естественный процесс. Это не место, которое достается по наследству. Я отношусь к этому абсолютно спокойно, без каких-либо проблем», — сказала Зленко. Своими планами бывший сенатор не поделилась, но готова вернуться на Ямал, если ее позовут. «На Ямале отработано и прожито около 28 лет. Если будут какие-то проекты, буду реализовывать, почему нет. Как относилась к Ямалу с любовью, ничего не поменялось. Здесь выросли дети, становление происходило. Ямал — это ценностный каркас для меня и для многих людей, который воспитал и закалил мой характер», — добавила собеседница. В ближайшее время Зленко встретится в Москве с новым сенатором — Владимиром Пушкаревым, чтобы передать ему дела. «У нас нет противоречий, мы обсуждаем законы, какие важные арктические поправки внести», — отметила Зленко. Елена Зленко начала свою карьеру в ЯНАО в 1994 году. Она была назначена председателем специализированного фонда «Жилье» при губернаторе Юрии Неелове. До наделения полномочиями члена СФ Елена Зленко была депутатом законодательного собрания ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев сменит Елену Зленко на посту сенатора в Совете Федерации. Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший сенатор в Совете Федерации от ЯНАО Елена Зленко готовится к передаче дел назначенному на эту должность экс-депутату Тюменской облдумы Владимиру Пушкареву. Как сообщила Зленко URA.RU, она не переживает из-за ухода со своего поста. «Ротация в Совете Федерации в этом году составит 40%. Сенаторов меняют — это естественный процесс. Это не место, которое достается по наследству. Я отношусь к этому абсолютно спокойно, без каких-либо проблем», — сказала Зленко. Своими планами бывший сенатор не поделилась, но готова вернуться на Ямал, если ее позовут. «На Ямале отработано и прожито около 28 лет. Если будут какие-то проекты, буду реализовывать, почему нет. Как относилась к Ямалу с любовью, ничего не поменялось. Здесь выросли дети, становление происходило. Ямал — это ценностный каркас для меня и для многих людей, который воспитал и закалил мой характер», — добавила собеседница. В ближайшее время Зленко встретится в Москве с новым сенатором — Владимиром Пушкаревым, чтобы передать ему дела. «У нас нет противоречий, мы обсуждаем законы, какие важные арктические поправки внести», — отметила Зленко. Елена Зленко начала свою карьеру в ЯНАО в 1994 году. Она была назначена председателем специализированного фонда «Жилье» при губернаторе Юрии Неелове. До наделения полномочиями члена СФ Елена Зленко была депутатом законодательного собрания ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев сменит Елену Зленко на посту сенатора в Совете Федерации. Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.