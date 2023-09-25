Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему наемникам не выгодно ехать в Африку

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: в Африке наемникам платят меньше, чем на СВО

26 сентября 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Участник ЧВК «Вагнер» рассказал, почему бойцам не выгодно служить в Африке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий из ЧВК «Вагнер» назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать служить на Африканский континент. По его словам, это связано с более тяжелыми климатическими условиями и невысокими зарплатами. Об этом участник военной компании рассказал корреспонденту URA.RU. «В Африке климат очень тяжелый, сложнее работать по жаре в брониках. Высокий риск заразиться малярийной болезнью. Есть проблемы с водой. К тому же, там платят всего 150 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем мы получали в зоне спецоперации на Украине», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку. Потенциальным новобранцам оказывают помощь с оформлением документов, прохождением медкомиссии и покупкой билетов. Также сообщалось, что курганский боец, близко знакомый с соратником создателя «Вагнера» Евгения Пригожина, отправился в Африку. До этого еще несколько курганских добровольцев отправлялись на континент, сообщал рекрутер.

Курганский военнослужащий из ЧВК «Вагнер» назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать служить на Африканский континент. По его словам, это связано с более тяжелыми климатическими условиями и невысокими зарплатами. Об этом участник военной компании рассказал корреспонденту URA.RU. «В Африке климат очень тяжелый, сложнее работать по жаре в брониках. Высокий риск заразиться малярийной болезнью. Есть проблемы с водой. К тому же, там платят всего 150 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем мы получали в зоне спецоперации на Украине», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку. Потенциальным новобранцам оказывают помощь с оформлением документов, прохождением медкомиссии и покупкой билетов. Также сообщалось, что курганский боец, близко знакомый с соратником создателя «Вагнера» Евгения Пригожина, отправился в Африку. До этого еще несколько курганских добровольцев отправлялись на континент, сообщал рекрутер.