25 сентября 2023

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему наемникам не выгодно ехать в Африку

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: в Африке наемникам платят меньше, чем на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Участник ЧВК «Вагнер» рассказал, почему бойцам не выгодно служить в Африке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий из ЧВК «Вагнер» назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать служить на Африканский континент. По его словам, это связано с более тяжелыми климатическими условиями и невысокими зарплатами. Об этом участник военной компании рассказал корреспонденту URA.RU.

«В Африке климат очень тяжелый, сложнее работать по жаре в брониках. Высокий риск заразиться малярийной болезнью. Есть проблемы с водой. К тому же, там платят всего 150 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем мы получали в зоне спецоперации на Украине», — рассказал курганец.

Ранее URA.RU писало, что курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку. Потенциальным новобранцам оказывают помощь с оформлением документов, прохождением медкомиссии и покупкой билетов. Также сообщалось, что курганский боец, близко знакомый с соратником создателя «Вагнера» Евгения Пригожина, отправился в Африку. До этого еще несколько курганских добровольцев отправлялись на континент, сообщал рекрутер.

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Курганский военнослужащий из ЧВК «Вагнер» назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать служить на Африканский континент. По его словам, это связано с более тяжелыми климатическими условиями и невысокими зарплатами. Об этом участник военной компании рассказал корреспонденту URA.RU. «В Африке климат очень тяжелый, сложнее работать по жаре в брониках. Высокий риск заразиться малярийной болезнью. Есть проблемы с водой. К тому же, там платят всего 150 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем мы получали в зоне спецоперации на Украине», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку. Потенциальным новобранцам оказывают помощь с оформлением документов, прохождением медкомиссии и покупкой билетов. Также сообщалось, что курганский боец, близко знакомый с соратником создателя «Вагнера» Евгения Пригожина, отправился в Африку. До этого еще несколько курганских добровольцев отправлялись на континент, сообщал рекрутер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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