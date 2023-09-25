Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему наемникам не выгодно ехать в Африку

Курганский военнослужащий из ЧВК «Вагнер» назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать служить на Африканский континент. По его словам, это связано с более тяжелыми климатическими условиями и невысокими зарплатами. Об этом участник военной компании рассказал корреспонденту URA.RU.
«В Африке климат очень тяжелый, сложнее работать по жаре в брониках. Высокий риск заразиться малярийной болезнью. Есть проблемы с водой. К тому же, там платят всего 150 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем мы получали в зоне спецоперации на Украине», — рассказал курганец.
Ранее URA.RU писало, что курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку. Потенциальным новобранцам оказывают помощь с оформлением документов, прохождением медкомиссии и покупкой билетов. Также сообщалось, что курганский боец, близко знакомый с соратником создателя «Вагнера» Евгения Пригожина, отправился в Африку. До этого еще несколько курганских добровольцев отправлялись на континент, сообщал рекрутер.
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