Курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку

Жителям Курганской области помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться служить в Африку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал рекрутер, занимающийся оказанием помощи с документами и прохождением медкомиссий. Также он отметил, что поддержка оказывается и желающим вступить в ряды ЧВК «Редут».
«Сейчас ЧВК „Вагнер“ отправляет большую часть бойцов, служивших в зоне СВО в африканские страны — ЦАР и Мали. Отбор сейчас идет жестче, поэтому помогаем желающим заключить контракт с ЧВК. Оказываем помощь в получении загранпаспортов и сборе прочих документов, в прохождении медкомиссии, решаем вопросы с долгами перед судебными приставами», — рассказал рекрутер.
Кроме того, оказывается помощь в покупке ж\д билетов до Ростовской области и Республики Беларусь, откуда новобранцев будут направлять на службу. Рекрутер отметил, что сопровождение в заключении контрактов идет добровольных началах, поскольку имеются технические и финансовые возможности.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер». Информация дополнится после получения ответа.
Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор добровольцев. По словам разведчика из Кургана, сейчас в военную компанию набирают несудимых людей с уровнем высоким уровнем физической подготовки. До этого сообщалось, что курганские бойцы отправились в Африку. Один из военнослужащих ЧВК «Вагнер», служивший в ЦАР, назвал малярийную болезнь одной из главных опасностей для наемников на континенте. Бывший курганский боец из спецназа Кадырова заявлял, что не стал переходить в ЧВК «Вагнер» из-за того, что отряд «Ахмат» ближе по духу.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.