Курганцам помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку

31 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцам помогают вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправить служить в Африку Фото: Московец Илья © URA.RU Жителям Курганской области помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться служить в Африку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал рекрутер, занимающийся оказанием помощи с документами и прохождением медкомиссий. Также он отметил, что поддержка оказывается и желающим вступить в ряды ЧВК «Редут». «Сейчас ЧВК „Вагнер“ отправляет большую часть бойцов, служивших в зоне СВО в африканские страны — ЦАР и Мали. Отбор сейчас идет жестче, поэтому помогаем желающим заключить контракт с ЧВК. Оказываем помощь в получении загранпаспортов и сборе прочих документов, в прохождении медкомиссии, решаем вопросы с долгами перед судебными приставами», — рассказал рекрутер. Кроме того, оказывается помощь в покупке ж\д билетов до Ростовской области и Республики Беларусь, откуда новобранцев будут направлять на службу. Рекрутер отметил, что сопровождение в заключении контрактов идет добровольных началах, поскольку имеются технические и финансовые возможности. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер». Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор добровольцев. По словам разведчика из Кургана, сейчас в военную компанию набирают несудимых людей с уровнем высоким уровнем физической подготовки. До этого сообщалось, что курганские бойцы отправились в Африку. Один из военнослужащих ЧВК «Вагнер», служивший в ЦАР, назвал малярийную болезнь одной из главных опасностей для наемников на континенте. Бывший курганский боец из спецназа Кадырова заявлял, что не стал переходить в ЧВК «Вагнер» из-за того, что отряд «Ахмат» ближе по духу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Курганской области помогают заключить контракты с ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться служить в Африку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал рекрутер, занимающийся оказанием помощи с документами и прохождением медкомиссий. Также он отметил, что поддержка оказывается и желающим вступить в ряды ЧВК «Редут». «Сейчас ЧВК „Вагнер“ отправляет большую часть бойцов, служивших в зоне СВО в африканские страны — ЦАР и Мали. Отбор сейчас идет жестче, поэтому помогаем желающим заключить контракт с ЧВК. Оказываем помощь в получении загранпаспортов и сборе прочих документов, в прохождении медкомиссии, решаем вопросы с долгами перед судебными приставами», — рассказал рекрутер. Кроме того, оказывается помощь в покупке ж\д билетов до Ростовской области и Республики Беларусь, откуда новобранцев будут направлять на службу. Рекрутер отметил, что сопровождение в заключении контрактов идет добровольных началах, поскольку имеются технические и финансовые возможности. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер». Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор добровольцев. По словам разведчика из Кургана, сейчас в военную компанию набирают несудимых людей с уровнем высоким уровнем физической подготовки. До этого сообщалось, что курганские бойцы отправились в Африку. Один из военнослужащих ЧВК «Вагнер», служивший в ЦАР, назвал малярийную болезнь одной из главных опасностей для наемников на континенте. Бывший курганский боец из спецназа Кадырова заявлял, что не стал переходить в ЧВК «Вагнер» из-за того, что отряд «Ахмат» ближе по духу.