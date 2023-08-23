23 августа 2023

Курганский боец, близко знакомый с соратником Пригожина, отправился в Африку

Курганские бойцы ЧВК «Вагнер» отправились в Африку
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, груз 200, шеврон чвк вагнер
Курганец, знакомый с командиром ЧВК «Вагнер» Уткиным, ушел служить в Африку Фото:

Курганский военнослужащий, близко знакомый с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным, ушел служить в Африку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал знакомый бойца. Уткина считают соратником основателя частной компании Евгения Пригожина.

«Наш боец с самого начала в ЧВК „Вагнер“. Знает близко командира частной военной компании Дмитрия Уткина. Сам не раз уже бывал в ЦАР (Центральноафриканская Республика — прим. ред.). Сейчас снова подписал контракт, отправился в Африку», — рассказал курганец. Также еще несколько бойцов уехали на Африканский континент после мятежа Пригожина, сообщал рекрутер.

Ранее URA.RU писало, что в Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер». В результате происшествия погибли 10 человек. Росавиация сообщала, что в момент крушения в самолете числились бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной компании Дмитрий Уткин. Несмотря на происшествие командиры ЧВК «Вагнер» сообщают, что подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в штатном порядке. Незадолго до авиакатастрофы глава ЧВК записывал видеообращение, в котором заявил о наборе наемников для борьбы с террористами в Африке.

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Курганский военнослужащий, близко знакомый с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным, ушел служить в Африку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал знакомый бойца. Уткина считают соратником основателя частной компании Евгения Пригожина. «Наш боец с самого начала в ЧВК „Вагнер“. Знает близко командира частной военной компании Дмитрия Уткина. Сам не раз уже бывал в ЦАР (Центральноафриканская Республика — прим. ред.). Сейчас снова подписал контракт, отправился в Африку», — рассказал курганец. Также еще несколько бойцов уехали на Африканский континент после мятежа Пригожина, сообщал рекрутер. Ранее URA.RU писало, что в Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер». В результате происшествия погибли 10 человек. Росавиация сообщала, что в момент крушения в самолете числились бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной компании Дмитрий Уткин. Несмотря на происшествие командиры ЧВК «Вагнер» сообщают, что подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в штатном порядке. Незадолго до авиакатастрофы глава ЧВК записывал видеообращение, в котором заявил о наборе наемников для борьбы с террористами в Африке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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