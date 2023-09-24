На курганских БМП-3 испытывают маскировку от тепловизоров. Видео

25 сентября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» проводит испытания маскировочного спецпокрытия на БМП-3 (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На полигонах «Курганмашзавода» испытывают средства маскировки БМП-3. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов. «Сейчас мы испытываем дополнительные средства снижения заметности, которая позволит быть менее заметными в оптическом и тепловом диапазоне, в том числе радиолокационном», — рассказал Абдулов Первому каналу. Также он отметил, что бронемашины поставляются с системами допзащиты. Ранее URA.RU писало, что на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» разработано предприятием концерна «Калашников».

На полигонах «Курганмашзавода» испытывают средства маскировки БМП-3. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов. «Сейчас мы испытываем дополнительные средства снижения заметности, которая позволит быть менее заметными в оптическом и тепловом диапазоне, в том числе радиолокационном», — рассказал Абдулов Первому каналу. Также он отметил, что бронемашины поставляются с системами допзащиты. Ранее URA.RU писало, что на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» разработано предприятием концерна «Калашников».