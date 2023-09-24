24 сентября 2023

На курганских БМП-3 испытывают маскировку от тепловизоров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Курганмашзавод» проводит испытания маскировочного спецпокрытия на БМП-3 (архивное фото) Фото:

На полигонах «Курганмашзавода» испытывают средства маскировки БМП-3. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

«Сейчас мы испытываем дополнительные средства снижения заметности, которая позволит быть менее заметными в оптическом и тепловом диапазоне, в том числе радиолокационном», — рассказал Абдулов Первому каналу. Также он отметил, что бронемашины поставляются с системами допзащиты.

Ранее URA.RU писало, что на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» разработано предприятием концерна «Калашников».

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На полигонах «Курганмашзавода» испытывают средства маскировки БМП-3. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов. «Сейчас мы испытываем дополнительные средства снижения заметности, которая позволит быть менее заметными в оптическом и тепловом диапазоне, в том числе радиолокационном», — рассказал Абдулов Первому каналу. Также он отметил, что бронемашины поставляются с системами допзащиты. Ранее URA.RU писало, что на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» разработано предприятием концерна «Калашников».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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