24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Тюменской области появится больше вакансий для инвалидов

Власти увеличат квоту для найма инвалидов в тюменских компаниях
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, инвалид, костыли, больной, лечение, хромой, реабилитация, пациент, восстановление
В 2024 году больше тюменских инвалидов смогут получить работу (архивное фото) Фото:

Тюменские власти хотят увеличить квоту для найма инвалидов, в связи с чем на рынке труда для людей с ограниченными возможностями появится больше вакансий. Данные представлены в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

«Проектом постановления предлагается установить работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности сотрудников. Изменение вступит в силу в 2024 году», — следует из проекта постановления властей.

В 2023 году в Тюменской области квота для вышеуказанных компаний составляет 3%. Таким образом, внесение изменений позволит повысить занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья.

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Тюменские власти хотят увеличить квоту для найма инвалидов, в связи с чем на рынке труда для людей с ограниченными возможностями появится больше вакансий. Данные представлены в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона. «Проектом постановления предлагается установить работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности сотрудников. Изменение вступит в силу в 2024 году», — следует из проекта постановления властей. В 2023 году в Тюменской области квота для вышеуказанных компаний составляет 3%. Таким образом, внесение изменений позволит повысить занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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