В Тюменской области появится больше вакансий для инвалидов

Тюменские власти хотят увеличить квоту для найма инвалидов, в связи с чем на рынке труда для людей с ограниченными возможностями появится больше вакансий. Данные представлены в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона.
«Проектом постановления предлагается установить работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности сотрудников. Изменение вступит в силу в 2024 году», — следует из проекта постановления властей.
В 2023 году в Тюменской области квота для вышеуказанных компаний составляет 3%. Таким образом, внесение изменений позволит повысить занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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