В Тюменской области появится больше вакансий для инвалидов

Власти увеличат квоту для найма инвалидов в тюменских компаниях

25 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В 2024 году больше тюменских инвалидов смогут получить работу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские власти хотят увеличить квоту для найма инвалидов, в связи с чем на рынке труда для людей с ограниченными возможностями появится больше вакансий. Данные представлены в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона. «Проектом постановления предлагается установить работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности сотрудников. Изменение вступит в силу в 2024 году», — следует из проекта постановления властей. В 2023 году в Тюменской области квота для вышеуказанных компаний составляет 3%. Таким образом, внесение изменений позволит повысить занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Тюменские власти хотят увеличить квоту для найма инвалидов, в связи с чем на рынке труда для людей с ограниченными возможностями появится больше вакансий. Данные представлены в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона. «Проектом постановления предлагается установить работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности сотрудников. Изменение вступит в силу в 2024 году», — следует из проекта постановления властей. В 2023 году в Тюменской области квота для вышеуказанных компаний составляет 3%. Таким образом, внесение изменений позволит повысить занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья.