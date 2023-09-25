Армия РФ уничтожила более 300 бойцов ВСУ на трех направлениях

25 сентября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около сотни своих солдат на запорожском и южнодонецком и херсонском направлениях Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ за сутки уничтожили около трехсот украинских солдат на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские солдаты уничтожили за сутки на запорожском направлении до 100 военных», — подчеркнули в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Кроме солдат личного состава, также уничтожен танк ВСУ. На херсонском направлении потери бойцов Украины составили не менее 90 человек. Солдаты РФ уничтожили два танка, гаубицы и автомобили. В районе села Николаевка был поражен склад с боеприпасами. На южнодонецком направлении ВСУ также потеряли более сотни военных. Накануне ВСУ атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал город Токмак. ВС РФ успешно отражают украинские атаки на нескольких направлениях.

ВС РФ за сутки уничтожили около трехсот украинских солдат на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские солдаты уничтожили за сутки на запорожском направлении до 100 военных», — подчеркнули в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Кроме солдат личного состава, также уничтожен танк ВСУ. На херсонском направлении потери бойцов Украины составили не менее 90 человек. Солдаты РФ уничтожили два танка, гаубицы и автомобили. В районе села Николаевка был поражен склад с боеприпасами. На южнодонецком направлении ВСУ также потеряли более сотни военных. Накануне ВСУ атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал город Токмак. ВС РФ успешно отражают украинские атаки на нескольких направлениях.