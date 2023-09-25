Армия РФ уничтожила более 300 бойцов ВСУ на трех направлениях

ВС РФ за сутки уничтожили около трехсот украинских солдат на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские солдаты уничтожили за сутки на запорожском направлении до 100 военных», — подчеркнули в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Кроме солдат личного состава, также уничтожен танк ВСУ.
На херсонском направлении потери бойцов Украины составили не менее 90 человек. Солдаты РФ уничтожили два танка, гаубицы и автомобили. В районе села Николаевка был поражен склад с боеприпасами. На южнодонецком направлении ВСУ также потеряли более сотни военных.
Накануне ВСУ атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал город Токмак. ВС РФ успешно отражают украинские атаки на нескольких направлениях.
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