Армия РФ уничтожила более 300 бойцов ВСУ на трех направлениях

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ потеряли около сотни своих солдат на запорожском и южнодонецком и херсонском направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ за сутки уничтожили около трехсот украинских солдат на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские солдаты уничтожили за сутки на запорожском направлении до 100 военных», — подчеркнули в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Кроме солдат личного состава, также уничтожен танк ВСУ.

На херсонском направлении потери бойцов Украины составили не менее 90 человек. Солдаты РФ уничтожили два танка, гаубицы и автомобили. В районе села Николаевка был поражен склад с боеприпасами. На южнодонецком направлении ВСУ также потеряли более сотни военных.

Накануне ВСУ атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал город Токмак. ВС РФ успешно отражают украинские атаки на нескольких направлениях.

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ВС РФ за сутки уничтожили около трехсот украинских солдат на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские солдаты уничтожили за сутки на запорожском направлении до 100 военных», — подчеркнули в военном российском ведомстве в ходе брифинга. Кроме солдат личного состава, также уничтожен танк ВСУ. На херсонском направлении потери бойцов Украины составили не менее 90 человек. Солдаты РФ уничтожили два танка, гаубицы и автомобили. В районе села Николаевка был поражен склад с боеприпасами. На южнодонецком направлении ВСУ также потеряли более сотни военных. Накануне ВСУ атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал город Токмак. ВС РФ успешно отражают украинские атаки на нескольких направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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