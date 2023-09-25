Бывшему челябинскому экс-силовику вынесли обвинительный приговор

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Артема Дубровина приговорили к условному сроку Фото:

Калининский райсуд Челябинска 25 сентября осудил бывшего замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки. Как рассказал URA.RU участник заседания, бывшему силовику назначили наказание в виде условного лишения свободы.

«Суд постановил признать Дубровина виновным в взятке. В качестве наказания назначить ему лишение свободы на срок три года условно», — рассказал источник.

В качестве дополнительного наказания суд обязал бывшего силовика выплатить штраф в десятикратном размере взятки — 760 тысяч рублей. Помимо этого его лишили на три года права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе.

Дубровин был задержан в июле 2022 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. В ходе расследования выяснилось, что одним из взяткодателей был известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами.

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Калининский райсуд Челябинска 25 сентября осудил бывшего замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки. Как рассказал URA.RU участник заседания, бывшему силовику назначили наказание в виде условного лишения свободы. «Суд постановил признать Дубровина виновным в взятке. В качестве наказания назначить ему лишение свободы на срок три года условно», — рассказал источник. В качестве дополнительного наказания суд обязал бывшего силовика выплатить штраф в десятикратном размере взятки — 760 тысяч рублей. Помимо этого его лишили на три года права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе. Дубровин был задержан в июле 2022 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. В ходе расследования выяснилось, что одним из взяткодателей был известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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