Бывшему челябинскому экс-силовику вынесли обвинительный приговор

Артема Дубровина приговорили к условному сроку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский райсуд Челябинска 25 сентября осудил бывшего замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки. Как рассказал URA.RU участник заседания, бывшему силовику назначили наказание в виде условного лишения свободы.

«Суд постановил признать Дубровина виновным в взятке. В качестве наказания назначить ему лишение свободы на срок три года условно», — рассказал источник.

В качестве дополнительного наказания суд обязал бывшего силовика выплатить штраф в десятикратном размере взятки — 760 тысяч рублей. Помимо этого его лишили на три года права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе.

Дубровин был задержан в июле 2022 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. В ходе расследования выяснилось, что одним из взяткодателей был известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами.