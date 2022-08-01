Задержанный ФСБ челябинский майор крышевал торговца стероидами

01 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Торговец дал против полицейского показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взяткодателем по уголовному делу замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, майора полиции Артема Дубровина, задержанного сотрудниками ФСБ, стал известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, Криулин, который около 10 лет торгует сильнодействующими веществами, платил сотруднику полиции за то, чтобы он закрывал глаза на его противоправную деятельность. В результате когда майор Дубровин перестал помогать Криулину и в любой момент за ним самим могли прийти сотрудники полиции, он пошел в ФСБ и написал на бывшего покровителя заявление. В связи с этим от уголовной ответственности за дачу взятки он освобожден, а вот за незаконный оборот сильнодействующих веществ ему грозит уголовное дело», — рассказал источник. Криулина более шести лет назад привлекали за торговлю анаболическими стероидами, но данных о его судимости в открытом доступе нет. Кроме того, другой тренер Сергей Быков, осужденный за сбыт анаболиков, открыто говорил в социальных сетях, что попал под статью именно после знакомства с Криулиным, который в незаконном бизнесе давно и периодически подставляет своих коллег, указывая на них сотрудникам полиции. Получить комментарий Криулина к моменту публикации материала не удалось, так как в социальных сетях он не ответил. В пресс-службе СУ СКР по региона информацию не комментируют. Сотрудники УФСБ и СКР задержали Дубровина по подозрению в получении взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, Дубровина отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, то его уволят из полиции по отрицательным мотивам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взяткодателем по уголовному делу замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, майора полиции Артема Дубровина, задержанного сотрудниками ФСБ, стал известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, Криулин, который около 10 лет торгует сильнодействующими веществами, платил сотруднику полиции за то, чтобы он закрывал глаза на его противоправную деятельность. В результате когда майор Дубровин перестал помогать Криулину и в любой момент за ним самим могли прийти сотрудники полиции, он пошел в ФСБ и написал на бывшего покровителя заявление. В связи с этим от уголовной ответственности за дачу взятки он освобожден, а вот за незаконный оборот сильнодействующих веществ ему грозит уголовное дело», — рассказал источник. Криулина более шести лет назад привлекали за торговлю анаболическими стероидами, но данных о его судимости в открытом доступе нет. Кроме того, другой тренер Сергей Быков, осужденный за сбыт анаболиков, открыто говорил в социальных сетях, что попал под статью именно после знакомства с Криулиным, который в незаконном бизнесе давно и периодически подставляет своих коллег, указывая на них сотрудникам полиции. Получить комментарий Криулина к моменту публикации материала не удалось, так как в социальных сетях он не ответил. В пресс-службе СУ СКР по региона информацию не комментируют. Сотрудники УФСБ и СКР задержали Дубровина по подозрению в получении взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, Дубровина отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, то его уволят из полиции по отрицательным мотивам.