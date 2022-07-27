В Челябинске ФСБ задержала майора полиции

Задержан замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков ГУ МВД Артем Дубровин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ и СУ СКР по региону задержали заместителя начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина. Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе УФСБ по региону подтвердили, что в отношении Дубровина проводятся следственно-оперативные мероприятия.

«Майор полиции Артем Дубровин задержан за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за непривлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тыс. рублей», — сообщил URA.RU источник.

Источник отметил, что в отношении Дубровина возбуждено уголовное дело СУ СК по ч. 5 ст. 290 УК России. Решается вопрос об избрании меры пресечения.