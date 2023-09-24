Попавший в плен, пермский экс-мэр рассказал какой у него позывной

У попавшего в плен, пермского экс-мэра позывной образован от его имени

25 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Бывший глава Чайковского заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, который ушел на СВО и попал в плен сообщил, что его позывной — «Леший». Третьяков отправился воевать в начале сентября. «Мой позывной — это производное от моего имени — „Леший“», — признался Третьяков в интервью газете «Вместе». Он также заявил, что отправился воевать, потому что хочет защитить свою родину от внешних врагов. Тираж этого выпуска был изъят, поскольку газета вышла в дни выборов. Третьяков заключил контракт с министерством обороны РФ 7 сентября. Он воевал в составе батальона «Ахмат». Спустя некоторое время после отправления в зону боевых действий экс-мэр попал в плен. Его освобождением занялся уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. С 2014 по 2018 год Третьяков возглавлял Чайковское городское поселение. В 2019 году его осудили на три года за превышение должностных полномочий при передаче квартиры одной из своих подчиненных.

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, который ушел на СВО и попал в плен сообщил, что его позывной — «Леший». Третьяков отправился воевать в начале сентября. «Мой позывной — это производное от моего имени — „Леший“», — признался Третьяков в интервью газете «Вместе». Он также заявил, что отправился воевать, потому что хочет защитить свою родину от внешних врагов. Тираж этого выпуска был изъят, поскольку газета вышла в дни выборов. Третьяков заключил контракт с министерством обороны РФ 7 сентября. Он воевал в составе батальона «Ахмат». Спустя некоторое время после отправления в зону боевых действий экс-мэр попал в плен. Его освобождением занялся уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. С 2014 по 2018 год Третьяков возглавлял Чайковское городское поселение. В 2019 году его осудили на три года за превышение должностных полномочий при передаче квартиры одной из своих подчиненных.