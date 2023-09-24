24 сентября 2023

Попавший в плен, пермский экс-мэр рассказал какой у него позывной

У попавшего в плен, пермского экс-мэра позывной образован от его имени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Бывший глава Чайковского заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО Фото:

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, который ушел на СВО и попал в плен сообщил, что его позывной — «Леший». Третьяков отправился воевать в начале сентября.

«Мой позывной — это производное от моего имени — „Леший“», — признался Третьяков в интервью газете «Вместе». Он также заявил, что отправился воевать, потому что хочет защитить свою родину от внешних врагов. Тираж этого выпуска был изъят, поскольку газета вышла в дни выборов.

Третьяков заключил контракт с министерством обороны РФ 7 сентября. Он воевал в составе батальона «Ахмат». Спустя некоторое время после отправления в зону боевых действий экс-мэр попал в плен. Его освобождением занялся уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

С 2014 по 2018 год Третьяков возглавлял Чайковское городское поселение. В 2019 году его осудили на три года за превышение должностных полномочий при передаче квартиры одной из своих подчиненных.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, который ушел на СВО и попал в плен сообщил, что его позывной — «Леший». Третьяков отправился воевать в начале сентября. «Мой позывной — это производное от моего имени — „Леший“», — признался Третьяков в интервью газете «Вместе». Он также заявил, что отправился воевать, потому что хочет защитить свою родину от внешних врагов. Тираж этого выпуска был изъят, поскольку газета вышла в дни выборов. Третьяков заключил контракт с министерством обороны РФ 7 сентября. Он воевал в составе батальона «Ахмат». Спустя некоторое время после отправления в зону боевых действий экс-мэр попал в плен. Его освобождением занялся уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. С 2014 по 2018 год Третьяков возглавлял Чайковское городское поселение. В 2019 году его осудили на три года за превышение должностных полномочий при передаче квартиры одной из своих подчиненных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...