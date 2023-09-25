Бастрыкин потребовал арестовать челябинца, обвиняемого в убийстве героя СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал добиться ареста бойца ММА, по вине которого в Челябинской области погиб ветеран СВО. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета.
«В соцсети оставлены многочисленные комментарии по вопросу расследования в СУ СК России по Челябинской области уголовного дела о причинении смерти участнику специальной военной операции. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову добиться избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.
Ранее Бастрыкин уже поставил расследование данного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Над материалами работают сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
Погибший 16 сентября в поселке Новокаолиновый Карталинского района участник СВО был сотрудником МВД и имел множество наград за защиту Родины, в том числе медаль «За Отвагу». Его дочь на своей странице в социальных сетях написала, что ему сломали гортань. После он ударился головой и землю и умер.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в нанесении травм был задержан боец ММА. Ему должны избрать меру пресечения.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал добиться ареста бойца ММА, по вине которого в Челябинской области погиб ветеран СВО. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета. «В соцсети оставлены многочисленные комментарии по вопросу расследования в СУ СК России по Челябинской области уголовного дела о причинении смерти участнику специальной военной операции. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову добиться избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе. Ранее Бастрыкин уже поставил расследование данного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Над материалами работают сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Погибший 16 сентября в поселке Новокаолиновый Карталинского района участник СВО был сотрудником МВД и имел множество наград за защиту Родины, в том числе медаль «За Отвагу». Его дочь на своей странице в социальных сетях написала, что ему сломали гортань. После он ударился головой и землю и умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в нанесении травм был задержан боец ММА. Ему должны избрать меру пресечения.