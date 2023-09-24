Полиция не нашла поджигателя деревянных скульптур Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В селе Илецкое Кетовского округа Курганской области неизвестные люди испортили деревянную скульптурную композицию, автором которой является мастер из Донецка Виктор Пивень. Об этом сообщается из мессенджера-соцсети telegram.

«Я давно веду эту борьбу. Сначала установил бабушку с красным флагом. Какой-то мерзавец несколько раз срывал флаг и рвал его в клочья. Потом бабушка совсем исчезла. Я изготовил богатыря с флагом и символом Z на щите. Богатырю тоже пришлось изрядно „повоевать“: враг постоянно рвал флаг и ломал щит», — сообщил автор скульптуры telegram-каналу ГТРК «Курган».

Виктор сообщил журналистам, что заявление в полицию уже писал, но найти человека, совершившего поджог, пока не удалось. Автор считает, что убирать следы горения не получится. «Пусть люди видят следы „боевых“ действий», — сказал Пивень.

Ранее URA.RU писало, что возле поселка Илецкий в Курганской области пропала скульптура бабушки с советским флагом. Создатель скульптуры рассказал, что закрепил ее на месте надежно, поэтому злоумышленникам пришлось постараться, чтобы демонтировать деревянную «бабушку».

Скульптурная группа автора из Донецка дополнялась персонажами постепенно Фото: telegram-канал ГТРК «Курган», автор Виктор Пивень, https://t.me/vesti_zauralie