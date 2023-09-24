24 сентября 2023

В Курганской области вандалы подожгли скульптуру, созданную в поддержку СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Полиция не нашла поджигателя деревянных скульптур Фото:

В селе Илецкое Кетовского округа Курганской области неизвестные люди испортили деревянную скульптурную композицию, автором которой является мастер из Донецка Виктор Пивень. Об этом сообщается из мессенджера-соцсети telegram.

«Я давно веду эту борьбу. Сначала установил бабушку с красным флагом. Какой-то мерзавец несколько раз срывал флаг и рвал его в клочья. Потом бабушка совсем исчезла. Я изготовил богатыря с флагом и символом Z на щите. Богатырю тоже пришлось изрядно „повоевать“: враг постоянно рвал флаг и ломал щит», — сообщил автор скульптуры telegram-каналу ГТРК «Курган».

Виктор сообщил журналистам, что заявление в полицию уже писал, но найти человека, совершившего поджог, пока не удалось. Автор считает, что убирать следы горения не получится. «Пусть люди видят следы „боевых“ действий», — сказал Пивень.

Ранее URA.RU писало, что возле поселка Илецкий в Курганской области пропала скульптура бабушки с советским флагом. Создатель скульптуры рассказал, что закрепил ее на месте надежно, поэтому злоумышленникам пришлось постараться, чтобы демонтировать деревянную «бабушку».

Скульптурная группа автора из Донецка дополнялась персонажами постепенно
Скульптурная группа автора из Донецка дополнялась персонажами постепенно
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Вандал, который поджег деревянные статуи, еще не найден
Вандал, который поджег деревянные статуи, еще не найден
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В селе Илецкое Кетовского округа Курганской области неизвестные люди испортили деревянную скульптурную композицию, автором которой является мастер из Донецка Виктор Пивень. Об этом сообщается из мессенджера-соцсети telegram. «Я давно веду эту борьбу. Сначала установил бабушку с красным флагом. Какой-то мерзавец несколько раз срывал флаг и рвал его в клочья. Потом бабушка совсем исчезла. Я изготовил богатыря с флагом и символом Z на щите. Богатырю тоже пришлось изрядно „повоевать“: враг постоянно рвал флаг и ломал щит», — сообщил автор скульптуры telegram-каналу ГТРК «Курган». Виктор сообщил журналистам, что заявление в полицию уже писал, но найти человека, совершившего поджог, пока не удалось. Автор считает, что убирать следы горения не получится. «Пусть люди видят следы „боевых“ действий», — сказал Пивень. Ранее URA.RU писало, что возле поселка Илецкий в Курганской области пропала скульптура бабушки с советским флагом. Создатель скульптуры рассказал, что закрепил ее на месте надежно, поэтому злоумышленникам пришлось постараться, чтобы демонтировать деревянную «бабушку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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