На курганской трассе пропала скульптура бабушки с советским флагом

В Курганской области на трассе пропала скульптура бабушки с советским флагом

В Курганской области на трассе украли фигуру бабушки с флагом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе возле поселка Илецкий (Курганская область) пропала деревянная скульптура бабушки с советским флагом. Ставшая символом победы фигура женщины была установлена на трассе Курган — Екатеринбург в конце апреля текущего года. Об инциденте URA.RU сообщили источники, обнаружившие пропажу на дороге.

Информацию подтвердил создатель деревянной скульптуры. «Наша бабушка пропала утром 15 сентября. Еще накануне вечером она была на месте», — сообщил корреспонденту URA.RU создатель статуи Виктор Пивень. Мужчина считает, что злоумышленники украли фигуру в ночное время.

Создатель скульптуры полагает, что тем, кто демонтировал фигуру с флагом, пришлось значительно потрудиться. «Она у меня хорошо была привинчена и закреплена», — рассказал Пивень. Мужчина считает поступок неизвестных «плевком в душу многим курганцам», поскольку статуя бабушки стала достопримечательностью района и трассы. В УМВД Курганской области пообещали прокомментировать ситуацию с инцидентом позднее.

Это не первое происшествие с данной статуей. В середине июня у символа победы действий войск РА на Донбассе украли флаг.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Екатеринбург установили деревянную фигуру с флагом. Символ появился после того, как СМИ рассказали об украинке, вышедшей встречать российские войска с советским флагом.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что целью данных действий является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.