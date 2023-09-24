В Кургане около тысячи призывников пойдут в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время осенней призывной кампании из Курганской области в ряды российской армии призовут порядка тысячи человек. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к военнослужащим.

«Планируется призвать осенью около тысячи курганцев в ряды Вооруженных сил РФ», — рассказал источник. Данные цифры, по версии собеседника, сопоставимы с обычным планом курганского военкомата по набору.

Осенний призыв начинается в РФ 1 октября. Редакция URA.RU направила запрос в военкомат с просьбой прокомментировать планы по призыву. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что во время весеннего призыва первых курганцев отправили в военные части спустя полмесяца. Планировалось призвать также порядка тысячи человек.