24 сентября 2023

Около тысячи курганцев заберут в армию осенью. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, призыв в армию
В Кургане около тысячи призывников пойдут в армию Фото:

Во время осенней призывной кампании из Курганской области в ряды российской армии призовут порядка тысячи человек. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к военнослужащим.

«Планируется призвать осенью около тысячи курганцев в ряды Вооруженных сил РФ», — рассказал источник. Данные цифры, по версии собеседника, сопоставимы с обычным планом курганского военкомата по набору.

Осенний призыв начинается в РФ 1 октября. Редакция URA.RU направила запрос в военкомат с просьбой прокомментировать планы по призыву. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что во время весеннего призыва первых курганцев отправили в военные части спустя полмесяца. Планировалось призвать также порядка тысячи человек.

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Во время осенней призывной кампании из Курганской области в ряды российской армии призовут порядка тысячи человек. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к военнослужащим. «Планируется призвать осенью около тысячи курганцев в ряды Вооруженных сил РФ», — рассказал источник. Данные цифры, по версии собеседника, сопоставимы с обычным планом курганского военкомата по набору. Осенний призыв начинается в РФ 1 октября. Редакция URA.RU направила запрос в военкомат с просьбой прокомментировать планы по призыву. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что во время весеннего призыва первых курганцев отправили в военные части спустя полмесяца. Планировалось призвать также порядка тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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