Во время осенней призывной кампании из Курганской области в ряды российской армии призовут порядка тысячи человек. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к военнослужащим.
«Планируется призвать осенью около тысячи курганцев в ряды Вооруженных сил РФ», — рассказал источник. Данные цифры, по версии собеседника, сопоставимы с обычным планом курганского военкомата по набору.
Осенний призыв начинается в РФ 1 октября. Редакция URA.RU направила запрос в военкомат с просьбой прокомментировать планы по призыву. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что во время весеннего призыва первых курганцев отправили в военные части спустя полмесяца. Планировалось призвать также порядка тысячи человек.
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