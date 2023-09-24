На тюменской базе отдыха из-за утечки химических реагентов отравились дети

Прокурорская проверка выявила утечку химических реагентов в бассейн, где отравились дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На базе отдыха «Источник Тюменский» несколько детей отравились из-за утечки химических реагентов. Об этом без указания названия организации сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Инцидент с отравлением несовершеннолетних произошел 18 августа.

«Установлено, что по причине ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования, произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них — госпитализированы», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Тюменского района внесла руководству организации представление об устранении нарушений. Управляющий базой отдыха был привлечен к ответственности. Пострадавшим во время инцидента детям выплачена компенсация морального вреда в размере 375 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском районе на базе отдыха «Источник Тюменский» у нескольких детей после купания в бассейне отрылась рвота, начался сильный кашель. При этом санитарно-эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора, проведенное 18 августа, не выявило превышения концентрации хлора в воде.