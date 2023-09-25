Курганский военкомат планирует рассылать электронные повестки призывникам

Курганский военкомат планирует рассылать два вида повесток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники военкомата собираются опробовать рассылку электронных повесток во время осеннего призыва. Такой вид информирования будет происходить наряду с обычным вручением повесток под роспись. Об этом URA.RU рассказали в курганском военкомате.

«По электронным повесткам пока вопрос открыт. Есть вероятность, что будут рассылать и электронные повестки, и приносить их физически по адресам», — сообщили в организации. Более подробную информацию пообещали рассказать во время традиционной пресс-конференции после начала призыва.

Также в военкомате добавили, что никаких особых отличий у призывной кампании не будет. Призывников не будут привлекать к участию в зоне СВО. Также не планируется увеличения срока службы, он составит один год.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в армию заберут около тысячи курганцев. Такое количество молодых людей призовут на территории Курганской области.