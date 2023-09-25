25 сентября 2023

Курганский военкомат планирует рассылать электронные повестки призывникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, призыв, новобранцы, служба в армии, призыв в армию
Курганский военкомат планирует рассылать два вида повесток Фото:

Сотрудники военкомата собираются опробовать рассылку электронных повесток во время осеннего призыва. Такой вид информирования будет происходить наряду с обычным вручением повесток под роспись. Об этом URA.RU рассказали в курганском военкомате.

«По электронным повесткам пока вопрос открыт. Есть вероятность, что будут рассылать и электронные повестки, и приносить их физически по адресам», — сообщили в организации. Более подробную информацию пообещали рассказать во время традиционной пресс-конференции после начала призыва.

Также в военкомате добавили, что никаких особых отличий у призывной кампании не будет. Призывников не будут привлекать к участию в зоне СВО. Также не планируется увеличения срока службы, он составит один год.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в армию заберут около тысячи курганцев. Такое количество молодых людей призовут на территории Курганской области.

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Сотрудники военкомата собираются опробовать рассылку электронных повесток во время осеннего призыва. Такой вид информирования будет происходить наряду с обычным вручением повесток под роспись. Об этом URA.RU рассказали в курганском военкомате. «По электронным повесткам пока вопрос открыт. Есть вероятность, что будут рассылать и электронные повестки, и приносить их физически по адресам», — сообщили в организации. Более подробную информацию пообещали рассказать во время традиционной пресс-конференции после начала призыва. Также в военкомате добавили, что никаких особых отличий у призывной кампании не будет. Призывников не будут привлекать к участию в зоне СВО. Также не планируется увеличения срока службы, он составит один год. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в армию заберут около тысячи курганцев. Такое количество молодых людей призовут на территории Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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