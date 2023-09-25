В свердловском округе возобновляют действие особого противопожарного режима

В Серове возобновляют действие особого противопожарного режима с 26 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Распоряжение будет действовать до неопределенного срока Фото:

На территории Серовского городского округа с 26 сентября вновь устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение появилось на сайте свердловской администрации ГО.

«Установить особый противопожарный режим на территории Серовского городского округа с 09.00 часов 26 сентября 2023 года до особого распоряжения», — указано в документе. Он подписан 25 сентября.

В распоряжении прописаны рекомендации директорам «Сотринского лесничества» и «Серовского лесничества». Они должны провести проверку организаций и индивидуальных предпринимателей, которые причастны к использованию леса, профилактическую работу по предотвращению лесных и торфяных пожаров, ограничить доступ свердловчан на территорию лесных участков. Руководителям жилищно-коммунального хозяйства необходимо контролировать вывоз мусора и разместить объявления с информацией о введении особого противопожарного режима.

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили не так давно — с 15 сентября. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в регионе.

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На территории Серовского городского округа с 26 сентября вновь устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение появилось на сайте свердловской администрации ГО. «Установить особый противопожарный режим на территории Серовского городского округа с 09.00 часов 26 сентября 2023 года до особого распоряжения», — указано в документе. Он подписан 25 сентября. В распоряжении прописаны рекомендации директорам «Сотринского лесничества» и «Серовского лесничества». Они должны провести проверку организаций и индивидуальных предпринимателей, которые причастны к использованию леса, профилактическую работу по предотвращению лесных и торфяных пожаров, ограничить доступ свердловчан на территорию лесных участков. Руководителям жилищно-коммунального хозяйства необходимо контролировать вывоз мусора и разместить объявления с информацией о введении особого противопожарного режима. Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили не так давно — с 15 сентября. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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