В свердловском округе возобновляют действие особого противопожарного режима

В Серове возобновляют действие особого противопожарного режима с 26 сентября

Распоряжение будет действовать до неопределенного срока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Серовского городского округа с 26 сентября вновь устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение появилось на сайте свердловской администрации ГО.

«Установить особый противопожарный режим на территории Серовского городского округа с 09.00 часов 26 сентября 2023 года до особого распоряжения», — указано в документе. Он подписан 25 сентября.

В распоряжении прописаны рекомендации директорам «Сотринского лесничества» и «Серовского лесничества». Они должны провести проверку организаций и индивидуальных предпринимателей, которые причастны к использованию леса, профилактическую работу по предотвращению лесных и торфяных пожаров, ограничить доступ свердловчан на территорию лесных участков. Руководителям жилищно-коммунального хозяйства необходимо контролировать вывоз мусора и разместить объявления с информацией о введении особого противопожарного режима.

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили не так давно — с 15 сентября. Соответствующее постановление 14 сентября принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. Режим отменили из-за стабилизации пожарной обстановки в регионе.