Пермский экс-мэр записал обращение из плена ВСУ

ВСУ опубликовали видео с плененным экс-главой Чайковского Алексеем Третьяковым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Появилась видеозапись с экс-главой Чайковского (Пермский край) Алексеем Третьяковым. Он рассказал, что проходил подготовку в Лисичанске, а после этого был отправлен в район Клещеевки. Видео опубликовано в официальном телеканале пограничной службы Украины.

В своем обращении Третьяков рассказал, что был депутатом Чайковской городской думы, а с 2014 по 2019 занимал должность главы города. Он заключил контракт с министерством обороны РФ 7 сентября и отправился на СВО «Меня приписали к 78 полку 42 мотострелковой дивизии. Тренировку проходил в Лисичанске, а после этого отправили в район Клещеевки», — говорит на видео Третьяков.

Жена Третьякова обратилась к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко 23 сентября, а тот в свою очередь направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, занимающаяся вопросами обмена военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало, что Третьяков взял себе позывной, который образован от его имени. Жители Пермского края поддерживают пленного Третьякова и желают ему в соцсетях скорейшего возвращения на родину.