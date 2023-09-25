В Челябинской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 34%

Наибольший рост заболеваемости наблюдается среди взрослого населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом с 18 по 24 сентября по отношению к прошлой неделе выросла на 34%. На 24 сентября в области зарегистрирован 351 заболевший, сообщила URA.RU замруководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

«На прошедшей неделе зарегистрирован 351 случай заболевания. С 11 по 17 сентября лабораторно подтверждены были 232 случая», — уточнила URA.RU Лучинина.

За неделю число подтвержденных случаев выросло на 34%. При этом рост заболеваемости с 4 по 10 сентября к неделе с 11 по 17 сентября составлял 30,6%.

На три случая увеличилась заболеваемость среди детей до года, детей до шести лет — на семь случаев, с 15 до 17 лет — на два, а в возрасте с 18 до 29 лет — на 11. Наибольший рост наблюдается в возрастных группах с 30 до 49 лет — на 30 случаев, и с 50 до 64 лет — на 54 случая. Среди населения от 65 лет и старше заболеваемость выросла на 33%, к имеющемуся числу прибавился еще 21 пациент. Положительная динамика наблюдается среди детей с семи до 14 лет. В этой группе пациентов рост заболеваемости стал меньше на восемь случаев.