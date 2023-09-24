24 сентября 2023

Жители ХМАО осваивают новые направления за границей в бархатный сезон

У жителей ХМАО стали популярны путешествия по турецким городам
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, море, турция, корабль, отдых, отпуск, плавание
Несмотря на подорожание отдыха за границей, югорчане не отменяют путешествия Фото:

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах. Об этом URA.RU рассказала владелица турагентства Soloway Елена Соловьева.

«В Турции чаще всего посещают Анталию из-за удобных прямых перелетов. Однако все больше туристов выбирают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул. Популярность набирает Каш с белыми виллами, высоким берегом — совершенно другая Турция», — пояснила Соловьева.

По словам предпринимательницы, осенью Турция по турпотоку из ХМАО занимает первое место. Затем идет Таиланд, Арабские Эмираты и города России. Также югорчане чаще стали летать на тропические острова. При этом резкий скачок цен на отдых в Турции не заставил жителей ХМАО отказаться от этого маршрута. Туристы выбирают отели подешевле, сокращая срок пребывания за границей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре почти на 50% выросли тарифы на зарубежный туризм. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне.

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Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах. Об этом URA.RU рассказала владелица турагентства Soloway Елена Соловьева. «В Турции чаще всего посещают Анталию из-за удобных прямых перелетов. Однако все больше туристов выбирают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул. Популярность набирает Каш с белыми виллами, высоким берегом — совершенно другая Турция», — пояснила Соловьева. По словам предпринимательницы, осенью Турция по турпотоку из ХМАО занимает первое место. Затем идет Таиланд, Арабские Эмираты и города России. Также югорчане чаще стали летать на тропические острова. При этом резкий скачок цен на отдых в Турции не заставил жителей ХМАО отказаться от этого маршрута. Туристы выбирают отели подешевле, сокращая срок пребывания за границей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре почти на 50% выросли тарифы на зарубежный туризм. При этом цены на отдых в самом регионе остались почти на том же уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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