В России хотят частично приравнять загранпаспорт к паспорту РФ

В РФ проработают возможность для граждан использовать загранпаспорт, чтобы совершать юридически значимые действия и получать госуслуги. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — сообщил Медведев. Свое заявление он опубликовал в соцсети «
Ранее в МВД России сообщили, что прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. МВД, ФСБ и Минфин выступали против ускоренной выдачи гражданам РФ загранпаспортов за дополнительную плату, передает «Национальная служба новостей».
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