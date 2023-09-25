В России хотят частично приравнять загранпаспорт к паспорту РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что в РФ загранпаспорт могут использовать для получения госуслуг Фото:

В РФ проработают возможность для граждан использовать загранпаспорт, чтобы совершать юридически значимые действия и получать госуслуги. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — сообщил Медведев. Свое заявление он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в МВД России сообщили, что прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. МВД, ФСБ и Минфин выступали против ускоренной выдачи гражданам РФ загранпаспортов за дополнительную плату, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В РФ проработают возможность для граждан использовать загранпаспорт, чтобы совершать юридически значимые действия и получать госуслуги. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — сообщил Медведев. Свое заявление он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». Ранее в МВД России сообщили, что прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. МВД, ФСБ и Минфин выступали против ускоренной выдачи гражданам РФ загранпаспортов за дополнительную плату, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...