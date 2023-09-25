Hurriyet: в Турции сириец убил возлюбленную россиянку куском стекла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Сириец Низар А. обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Емельянова, передает Hürriyet Фото:

Россиянка Анастасия Емельянова погибла в Эрзуруме (Турция) после нанесенных ей ножевых ранений куском стекла. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet. Авторы статьи предположили, что Емельянова погибла от рук своего молодого человека, гражданина Сирии Низара А.

«Низар А. <…> признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мужчина изначально утверждал, что россиянка просто порезала ногу стеклянным журнальным столиком из-за возникшей между ними ссоры.

В ночь преступления Низар А. обращался за помощью к соседям девушки, чтобы те вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи отметили, что смерть Емельяновой наступила из-за потери крови. Мужчину сразу задержала полиция, ему грозит суд. Соседи Емельяновой заявили, что видели Низара А. впервые. Хозяин квартиры также подчеркнул, что россиянка снимала квартиру только для себя.

Ранее активистка и журналистка Анастасия Полозкова сообщила, что фем-активистку из России Анастасию Емельянову нашли мертвой в Эрзуруме. С 20 сентября девушка не выходила на связь, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянка Анастасия Емельянова погибла в Эрзуруме (Турция) после нанесенных ей ножевых ранений куском стекла. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet. Авторы статьи предположили, что Емельянова погибла от рук своего молодого человека, гражданина Сирии Низара А. «Низар А. <…> признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мужчина изначально утверждал, что россиянка просто порезала ногу стеклянным журнальным столиком из-за возникшей между ними ссоры. В ночь преступления Низар А. обращался за помощью к соседям девушки, чтобы те вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи отметили, что смерть Емельяновой наступила из-за потери крови. Мужчину сразу задержала полиция, ему грозит суд. Соседи Емельяновой заявили, что видели Низара А. впервые. Хозяин квартиры также подчеркнул, что россиянка снимала квартиру только для себя. Ранее активистка и журналистка Анастасия Полозкова сообщила, что фем-активистку из России Анастасию Емельянову нашли мертвой в Эрзуруме. С 20 сентября девушка не выходила на связь, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...