Hurriyet: в Турции сириец убил возлюбленную россиянку куском стекла

Россиянка Анастасия Емельянова погибла в Эрзуруме (Турция) после нанесенных ей ножевых ранений куском стекла. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet. Авторы статьи предположили, что Емельянова погибла от рук своего молодого человека, гражданина Сирии Низара А.
«Низар А. <…> признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мужчина изначально утверждал, что россиянка просто порезала ногу стеклянным журнальным столиком из-за возникшей между ними ссоры.
В ночь преступления Низар А. обращался за помощью к соседям девушки, чтобы те вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи отметили, что смерть Емельяновой наступила из-за потери крови. Мужчину сразу задержала полиция, ему грозит суд. Соседи Емельяновой заявили, что видели Низара А. впервые. Хозяин квартиры также подчеркнул, что россиянка снимала квартиру только для себя.
Ранее активистка и журналистка Анастасия Полозкова сообщила, что фем-активистку из России Анастасию Емельянову нашли мертвой в Эрзуруме. С 20 сентября девушка не выходила на связь, передает телеканал 360.
Россиянка Анастасия Емельянова погибла в Эрзуруме (Турция) после нанесенных ей ножевых ранений куском стекла. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet. Авторы статьи предположили, что Емельянова погибла от рук своего молодого человека, гражданина Сирии Низара А. «Низар А. <…> признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мужчина изначально утверждал, что россиянка просто порезала ногу стеклянным журнальным столиком из-за возникшей между ними ссоры. В ночь преступления Низар А. обращался за помощью к соседям девушки, чтобы те вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи отметили, что смерть Емельяновой наступила из-за потери крови. Мужчину сразу задержала полиция, ему грозит суд. Соседи Емельяновой заявили, что видели Низара А. впервые. Хозяин квартиры также подчеркнул, что россиянка снимала квартиру только для себя. Ранее активистка и журналистка Анастасия Полозкова сообщила, что фем-активистку из России Анастасию Емельянову нашли мертвой в Эрзуруме. С 20 сентября девушка не выходила на связь, передает телеканал 360.