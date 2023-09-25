В Финляндии рассказали, чего на самом деле боится НАТО

Iltalehti: НАТО обеспокоено техникой РФ для подводного прослушивания

25 сентября 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

У России есть подводная лодка, которая может запустить межконтинентальную ядерную ракету, пишет Iltalehti Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ НАТО обеспокоено большим количеством российского оборудования для подводного прослушивания. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «По мнению НАТО, мотивом России является саботаж подводной инфраструктуры альянса, поскольку Россия получает стратегическое преимущество, подрывая энергетическую безопасность, информационные потоки и финансовые системы Запада. Все это зависит от кабелей передачи данных, проходящих по морскому дну, а также от газо- и нефтепроводов», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что Россия якобы усилила свою активность рядом с критически важной подводной инфраструктурой. В газете подчеркнули, что у Северного флот ВМФ России есть подводная лодка, которая якобы по приказу президента РФ Владимира Путина может запустить межконтинентальную ядерную ракету в любую точку мира. Также авторы статьи сообщили, что у РФ есть приборы для подводного прослушивания и подводных кибератак. По их словам, Россия якобы может обрезать кабели передачи данных и установить датчики для шпионажа и слежения. Ранее индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур сообщил, что в случае открытого противостояния с НАТО Россия ответит контрмерами. Для этого у страны имеется высокотехнологичное оружие, которое она держит в запасе.

НАТО обеспокоено большим количеством российского оборудования для подводного прослушивания. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «По мнению НАТО, мотивом России является саботаж подводной инфраструктуры альянса, поскольку Россия получает стратегическое преимущество, подрывая энергетическую безопасность, информационные потоки и финансовые системы Запада. Все это зависит от кабелей передачи данных, проходящих по морскому дну, а также от газо- и нефтепроводов», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Россия якобы усилила свою активность рядом с критически важной подводной инфраструктурой. В газете подчеркнули, что у Северного флот ВМФ России есть подводная лодка, которая якобы по приказу президента РФ Владимира Путина может запустить межконтинентальную ядерную ракету в любую точку мира. Также авторы статьи сообщили, что у РФ есть приборы для подводного прослушивания и подводных кибератак. По их словам, Россия якобы может обрезать кабели передачи данных и установить датчики для шпионажа и слежения. Ранее индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур сообщил, что в случае открытого противостояния с НАТО Россия ответит контрмерами. Для этого у страны имеется высокотехнологичное оружие, которое она держит в запасе.