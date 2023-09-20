Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО

21 сентября 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

РФ сдержанно использует передовые военные технологии на СВО, чтобы они не попали к НАТО, считают аналитики Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае открытого противостояния с НАТО Россия ответит контрмерами. Для этого у страны имеется высокотехнологичное оружие, которое она держит в запасе. С таким заявлением выступил индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур. «С начала СВО Москва проводила очень сдержанную политику в том, что касается использования высокотехнологичного оружия (в том числе новейшего истребителя Су-57). Скорее всего, эта тактика была выбрана намеренно, чтобы сохранить боевой потенциал и способность противостоять НАТО, так как это может сыграть решающую роль для предотвращения вмешательства альянса в дела государства и дальнейшего обострения конфликта», — статья Виджайндера Тхакура опубликована на новостном портале Eurasian Times. Ранее страны НАТО объявили о намерении провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Североатлантический альянс готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, учения НАТО, которые запланированы на 2024 год, являются подготовкой к войне с Россией.

В случае открытого противостояния с НАТО Россия ответит контрмерами. Для этого у страны имеется высокотехнологичное оружие, которое она держит в запасе. С таким заявлением выступил индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур. «С начала СВО Москва проводила очень сдержанную политику в том, что касается использования высокотехнологичного оружия (в том числе новейшего истребителя Су-57). Скорее всего, эта тактика была выбрана намеренно, чтобы сохранить боевой потенциал и способность противостоять НАТО, так как это может сыграть решающую роль для предотвращения вмешательства альянса в дела государства и дальнейшего обострения конфликта», — статья Виджайндера Тхакура опубликована на новостном портале Eurasian Times. Ранее страны НАТО объявили о намерении провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Североатлантический альянс готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, учения НАТО, которые запланированы на 2024 год, являются подготовкой к войне с Россией.