Латвия начнет штрафовать граждан за наклейки «я — русский» на авто

В Латвии сотрудники полиции будут требовать от автовладельцев убирать с машин наклейки «я — русский». Таким водителям также может грозить административная ответственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице латвийской полиции в соцсети X (ранее Twitter).
«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи «я — русский», пишет ТАСС.
Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ, в том числе через границу с Белоруссией. Запрет действует с 12 сентября. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.
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