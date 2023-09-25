Латвия начнет штрафовать граждан за наклейки «я — русский» на авто

25 сентября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Автовладельцам машин с наклейками «я — русский» грозит ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Латвии сотрудники полиции будут требовать от автовладельцев убирать с машин наклейки «я — русский». Таким водителям также может грозить административная ответственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице латвийской полиции в соцсети X (ранее Twitter). «Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи «я — русский», пишет ТАСС. Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ, в том числе через границу с Белоруссией. Запрет действует с 12 сентября. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.

В Латвии сотрудники полиции будут требовать от автовладельцев убирать с машин наклейки «я — русский». Таким водителям также может грозить административная ответственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице латвийской полиции в соцсети X (ранее Twitter). «Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи «я — русский», пишет ТАСС. Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ, в том числе через границу с Белоруссией. Запрет действует с 12 сентября. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.