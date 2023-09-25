25 сентября 2023

Латвия начнет штрафовать граждан за наклейки «я — русский» на авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , машины, ямы, дорожное движение, дорожное покрытие, асфальт, дорога, автотранспорт, выбоины
Автовладельцам машин с наклейками «я — русский» грозит  ответственность Фото:

В Латвии сотрудники полиции будут требовать от автовладельцев убирать с машин наклейки «я — русский». Таким водителям также может грозить административная ответственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице латвийской полиции в соцсети X (ранее Twitter).

«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи «я — русский», пишет ТАСС.

Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ, в том числе через границу с Белоруссией. Запрет действует с 12 сентября. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Латвии сотрудники полиции будут требовать от автовладельцев убирать с машин наклейки «я — русский». Таким водителям также может грозить административная ответственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице латвийской полиции в соцсети X (ранее Twitter). «Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи «я — русский», пишет ТАСС. Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ, в том числе через границу с Белоруссией. Запрет действует с 12 сентября. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...