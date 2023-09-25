25 сентября 2023

Пермский бизнесмен получил десятки миллионов на импортозамещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие "Экология". Курган, канистры
Пермский предприниматель получил помощь на производство канистр и бочек Фото:

Российский фонд развития промышленности (ФРП) вместе с краевым ФРП дали деньги пермскому предпринимателю Юрию Фукалову для модернизации импортозамещающего производства канистр и бочек. Сообщение об этом опубликовано на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В Перми ИП Фукалов проведет модернизацию производства импортозамещающей пластиковой тары — канистр на 31,5 литров и бочек на 227 литров. Из фондов развития промышленности (РФ и краевого) направлена помощь в сумме 58,5 млн рублей», — говорится в сообщении властей.

По данным краевых властей, проект предполагает снижение затрат на производство канистр путем использования собственных вторичных отходов предприятия. Бизнесмен инвестирует на это 13, 9 млн рублей собственных средств.

Ранее пермский фонд «Региональный центр инжиниринга» объявил о сборе данных с предприятий края о необходимости в импортном оборудовании. Цель — проработка каналов поставок для замены его отечественными аналогами.

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Российский фонд развития промышленности (ФРП) вместе с краевым ФРП дали деньги пермскому предпринимателю Юрию Фукалову для модернизации импортозамещающего производства канистр и бочек. Сообщение об этом опубликовано на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В Перми ИП Фукалов проведет модернизацию производства импортозамещающей пластиковой тары — канистр на 31,5 литров и бочек на 227 литров. Из фондов развития промышленности (РФ и краевого) направлена помощь в сумме 58,5 млн рублей», — говорится в сообщении властей. По данным краевых властей, проект предполагает снижение затрат на производство канистр путем использования собственных вторичных отходов предприятия. Бизнесмен инвестирует на это 13, 9 млн рублей собственных средств. Ранее пермский фонд «Региональный центр инжиниринга» объявил о сборе данных с предприятий края о необходимости в импортном оборудовании. Цель — проработка каналов поставок для замены его отечественными аналогами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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