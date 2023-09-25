В Екатеринбурге спрос на новые иномарки вырос почти на 200%

26 сентября 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Самой популярной иномаркой с салона оказалась Jetour Dashing Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди екатеринбуржцев за июнь—август 2023 года спрос на новые иномарки вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Самыми популярными моделями новых иномарок летом 2023 года стали Jetour Dashing (2,7% от общей доли спроса), Kia Sportage (2,6%). Третье место разделили Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с долей спроса по 2,4%. Закрывает рейтинг Kia Sorento (2,1%). Общий спрос летом в Екатеринбурге вырос на 198,3% в сравнении с июнем-августом 2022 года», — сказано в сообщении. Также увеличилось и количество объявлений о продаже подобных автомобилей на 190,7%. Средняя цена новой машины летом 2023 года составила 2,28 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что за август 2023 года в Екатеринбурге подешевели новые машины из Китая. Стоимость иномарок упала в среднем на 1%-5%.

Среди екатеринбуржцев за июнь—август 2023 года спрос на новые иномарки вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Самыми популярными моделями новых иномарок летом 2023 года стали Jetour Dashing (2,7% от общей доли спроса), Kia Sportage (2,6%). Третье место разделили Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с долей спроса по 2,4%. Закрывает рейтинг Kia Sorento (2,1%). Общий спрос летом в Екатеринбурге вырос на 198,3% в сравнении с июнем-августом 2022 года», — сказано в сообщении. Также увеличилось и количество объявлений о продаже подобных автомобилей на 190,7%. Средняя цена новой машины летом 2023 года составила 2,28 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что за август 2023 года в Екатеринбурге подешевели новые машины из Китая. Стоимость иномарок упала в среднем на 1%-5%.