В Екатеринбурге упали цены на новые автомобили из Китая

Китайская OMODA C5 подешевела в августе на 5% Фото: Илья Московец © URA.RU

За август 2023 года в Екатеринбурге подешевели новые китайские машины OMODA, Haval и Geely. Стоимость иномарок упала в среднем на 1%-5%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру».

«Среди новых автомобилей сильнее всего подешевела в августе OMODA C5 2022 года — на 5%. В конце месяца модель в среднем стоила 2,7 млн рублей. На 2% уменьшилась цена Haval Jolion 2021 года, автомобиль стал продаваться за 2,4 млн рублей. Всего на 1% подешевели LADA Niva 2020 года и Geely Tugella 2022 года. Их средняя стоимость составила 1,1 млн и 4,3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Если рассматривать рынок автомобилей с пробегом, то в августе больше всего подешевела Lada Kalina 2004—2013 годов выпуска (-2%). На 1% подешевели Chevrolet Niva 2009—2020 годов и Ford Focus 2007—2011 годов.

Обратную тенденцию роста среди новых авто показали Kia Sportage 2021 года, «Москвич 3» и Hyundai Santa Fe 2020—2023 годов выпуска (+11%). Среди поддержанных автомобилей в список вошли Volkswagen Polo 2014—2020 годов (+12%) и Lada 2114 2001—2013 годов (+11%).

Ранее URA.RU писало, что с июня по август 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые отечественные автомобили. Чаще всего жители столицы Урала стали интересоваться покупкой «Москвича».