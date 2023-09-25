Вдова Ельцина выразила соболезнования семье экс-министра экономики РФ Ясина

Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье скончавшегося экс-министра экономики РФ Евгения Ясина. Она отметила его доброжелательность и профессионализм, а также вспомнила, как ее муж уважительно относился к политику.
«Умер Евгений Григорьевич Ясин, человек, чье имя неразрывно связано с экономическими реформами новой России. Он был выдающимся профессионалом и очень хорошим человеком — мягким, спокойным, доброжелательным. Даже на министерском посту он был похож на университетского профессора, а не на чиновника. В том, как разговаривал, как держался, как целовал руки женщинам. За долгие годы нашего знакомства он так и не изменился», — передает слова вдовы первого президента России пресс-служба Ельцин Центра.
По словам Ельциной, она надеялась, что Ясин сможет справиться со своей тяжелой болезнью. «Но как же жалко, как больно терять таких людей», — заявила вдова. Она также вспомнила, что Ясин был немного в тени, когда входил в команду реформаторов бывшего министра экономики РФ Егора Гайдара, но при этом он оставался для молодых экономистов безусловным авторитетом.
«Это очень важно, когда рядом с молодежью оказываются люди, которые задают высокую планку. Они не поучают, не давят, а просто своей жизнью показывают, что хорошо, а что плохо, что достойно, а что стыдно. Не случайно именно Ясина пригласили когда-то на пост научного руководителя вуза, подобных которому в стране не было — Высшей школы экономики. И не случайно этот университет под его научным руководством в считанные годы стал одним из самых лучших вузов страны», — сообщила Ельцина.
Вдова Бориса Ельцина напомнила, что ее муж относился к экс-министру экономики РФ с уважением, а их семья всегда была рада встрече с Ясиным. «Последний раз виделись несколько лет назад у меня — разговаривали, вспоминали, смеялись. Время пролетело незаметно. Да и сейчас кажется, что это было вчера. Мое самое искреннее сочувствие дочке Евгения Григорьевича Ирине и его внучке Варе», — рассказала Ельцина.
О смерти экс-министра экономики РФ, почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Ясина стало известно 25 сентября. Ясин родился в 1934 году, после окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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