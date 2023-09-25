Вдова Ельцина выразила соболезнования семье экс-министра экономики РФ Ясина

26 сентября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Евгения Ясина скончался в Москве 25 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье скончавшегося экс-министра экономики РФ Евгения Ясина. Она отметила его доброжелательность и профессионализм, а также вспомнила, как ее муж уважительно относился к политику. «Умер Евгений Григорьевич Ясин, человек, чье имя неразрывно связано с экономическими реформами новой России. Он был выдающимся профессионалом и очень хорошим человеком — мягким, спокойным, доброжелательным. Даже на министерском посту он был похож на университетского профессора, а не на чиновника. В том, как разговаривал, как держался, как целовал руки женщинам. За долгие годы нашего знакомства он так и не изменился», — передает слова вдовы первого президента России пресс-служба Ельцин Центра. По словам Ельциной, она надеялась, что Ясин сможет справиться со своей тяжелой болезнью. «Но как же жалко, как больно терять таких людей», — заявила вдова. Она также вспомнила, что Ясин был немного в тени, когда входил в команду реформаторов бывшего министра экономики РФ Егора Гайдара, но при этом он оставался для молодых экономистов безусловным авторитетом. «Это очень важно, когда рядом с молодежью оказываются люди, которые задают высокую планку. Они не поучают, не давят, а просто своей жизнью показывают, что хорошо, а что плохо, что достойно, а что стыдно. Не случайно именно Ясина пригласили когда-то на пост научного руководителя вуза, подобных которому в стране не было — Высшей школы экономики. И не случайно этот университет под его научным руководством в считанные годы стал одним из самых лучших вузов страны», — сообщила Ельцина. Вдова Бориса Ельцина напомнила, что ее муж относился к экс-министру экономики РФ с уважением, а их семья всегда была рада встрече с Ясиным. «Последний раз виделись несколько лет назад у меня — разговаривали, вспоминали, смеялись. Время пролетело незаметно. Да и сейчас кажется, что это было вчера. Мое самое искреннее сочувствие дочке Евгения Григорьевича Ирине и его внучке Варе», — рассказала Ельцина. О смерти экс-министра экономики РФ, почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Ясина стало известно 25 сентября. Ясин родился в 1934 году, после окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье скончавшегося экс-министра экономики РФ Евгения Ясина. Она отметила его доброжелательность и профессионализм, а также вспомнила, как ее муж уважительно относился к политику. «Умер Евгений Григорьевич Ясин, человек, чье имя неразрывно связано с экономическими реформами новой России. Он был выдающимся профессионалом и очень хорошим человеком — мягким, спокойным, доброжелательным. Даже на министерском посту он был похож на университетского профессора, а не на чиновника. В том, как разговаривал, как держался, как целовал руки женщинам. За долгие годы нашего знакомства он так и не изменился», — передает слова вдовы первого президента России пресс-служба Ельцин Центра. По словам Ельциной, она надеялась, что Ясин сможет справиться со своей тяжелой болезнью. «Но как же жалко, как больно терять таких людей», — заявила вдова. Она также вспомнила, что Ясин был немного в тени, когда входил в команду реформаторов бывшего министра экономики РФ Егора Гайдара, но при этом он оставался для молодых экономистов безусловным авторитетом. «Это очень важно, когда рядом с молодежью оказываются люди, которые задают высокую планку. Они не поучают, не давят, а просто своей жизнью показывают, что хорошо, а что плохо, что достойно, а что стыдно. Не случайно именно Ясина пригласили когда-то на пост научного руководителя вуза, подобных которому в стране не было — Высшей школы экономики. И не случайно этот университет под его научным руководством в считанные годы стал одним из самых лучших вузов страны», — сообщила Ельцина. Вдова Бориса Ельцина напомнила, что ее муж относился к экс-министру экономики РФ с уважением, а их семья всегда была рада встрече с Ясиным. «Последний раз виделись несколько лет назад у меня — разговаривали, вспоминали, смеялись. Время пролетело незаметно. Да и сейчас кажется, что это было вчера. Мое самое искреннее сочувствие дочке Евгения Григорьевича Ирине и его внучке Варе», — рассказала Ельцина. О смерти экс-министра экономики РФ, почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Ясина стало известно 25 сентября. Ясин родился в 1934 году, после окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).