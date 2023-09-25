В Тюменской области найден пропавший ребенок

Пропавший 25 сентября в поселке Винзили Тюменского района 13-летний подросток был обнаружен в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались.
«Местоположение подростка установлено. Он находится в Ялуторовске. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что ребенок пропал в поселке Винзили Тюменского района 25 сентября. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры тюменского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
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