25 сентября 2023

В Тюменской области найден пропавший ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов у сквера Машарова. Тюмень , машина полиции, полиция
Подросток был обнаружен в Ялуторовске Фото:

Пропавший 25 сентября в поселке Винзили Тюменского района 13-летний подросток был обнаружен в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались.

«Местоположение подростка установлено. Он находится в Ялуторовске. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что ребенок пропал в поселке Винзили Тюменского района 25 сентября. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры тюменского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

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Пропавший 25 сентября в поселке Винзили Тюменского района 13-летний подросток был обнаружен в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались. «Местоположение подростка установлено. Он находится в Ялуторовске. По предварительным данным, противоправные действия против него не совершались», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что ребенок пропал в поселке Винзили Тюменского района 25 сентября. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры тюменского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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