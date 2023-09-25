25 сентября 2023

Спикер гордумы Перми вручил депутатское удостоверение полковнику полиции. Скрин

Полковник полиции Антон Мелюхин получил удостоверение депутата гордумы Перми
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, совещание, чиновник, дума, бюджет, лобби, законы
Ранее депутат работал в органах внутренних дел Фото:

Избранный депутатом пермской гордумы полковник полиции Антон Мелюхин получил удостоверение депутата гордумы Перми. Документ ему вручил спикер гордумы Дмитрий Малютин на заседании парламента 26 сентября. Трансляция проходит на сайте думы.

«Жители оказали вам доверие, избрав депутатом городской думы Перми. Надеюсь, что вы будете достойно представлять избирателей и работать в нашей дружной команде на благо развития города», — заявил Малютин.

Антон Мелюхин решил войти в состав комитетов по экономической политике и по местному самоуправлению и регламенту. На заседании думы депутаты сегодня примут соответствующее решение.

Мандат депутата пермской гордумы по округу №5 стал вакантным весной 2023 года. Сергей Захаров, который представлял округ, сложил полномочия и переехал в Германию, откуда подвергал критике СВО. Бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин получил свободный мандат 10 сентября, набрав на выборах 57,41% голосов избирателей.

Антон Мелюхин получил удостоверение депутата из рук спикера гордумы Дмитрия Малютина
Антон Мелюхин получил удостоверение депутата из рук спикера гордумы Дмитрия Малютина
Фото:

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Избранный депутатом пермской гордумы полковник полиции Антон Мелюхин получил удостоверение депутата гордумы Перми. Документ ему вручил спикер гордумы Дмитрий Малютин на заседании парламента 26 сентября. Трансляция проходит на сайте думы. «Жители оказали вам доверие, избрав депутатом городской думы Перми. Надеюсь, что вы будете достойно представлять избирателей и работать в нашей дружной команде на благо развития города», — заявил Малютин. Антон Мелюхин решил войти в состав комитетов по экономической политике и по местному самоуправлению и регламенту. На заседании думы депутаты сегодня примут соответствующее решение. Мандат депутата пермской гордумы по округу №5 стал вакантным весной 2023 года. Сергей Захаров, который представлял округ, сложил полномочия и переехал в Германию, откуда подвергал критике СВО. Бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин получил свободный мандат 10 сентября, набрав на выборах 57,41% голосов избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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