Критиковавший СВО пермский депутат Сергей Захаров отказывается от мандата

Сергей Захаров с весны 2022 года живет в Германии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, выступавший против СВО, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он сообщил в своих соцсетях, объяснив это решение своими убеждениями.

«Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу», — объяснил решение Захаров.

Он признался, что в политику пришел как идеалист, чтобы «менять жизнь людей к лучшему». И не думал, что придется уйти досрочно. Он попросил прощения у тех избирателей, чьи наказы не успел выполнить.

Осенью 2022 года Захаров, эмигрировавший в Германию, разместил в своих соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Лишить его депутатских полномочий было невозможно. Обсуждалось, что он сделает это по собственной воле как человек сознательный. Ожидается, что пермская гордума рассмотрит его заявление в апреле. Довыборы по округу, который представляет Сергей Захаров, пройдут в сентябре.