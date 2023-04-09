09 апреля 2023

Критиковавший СВО пермский депутат Сергей Захаров отказывается от мандата

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Заседание городской Думы. Пермь, захаров сергей
Сергей Захаров с весны 2022 года живет в Германии Фото:
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Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, выступавший против СВО, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он сообщил в своих соцсетях, объяснив это решение своими убеждениями.

«Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу», — объяснил решение Захаров.

Он признался, что в политику пришел как идеалист, чтобы «менять жизнь людей к лучшему». И не думал, что придется уйти досрочно. Он попросил прощения у тех избирателей, чьи наказы не успел выполнить.

Осенью 2022 года Захаров, эмигрировавший в Германию, разместил в своих соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Лишить его депутатских полномочий было невозможно. Обсуждалось, что он сделает это по собственной воле как человек сознательный. Ожидается, что пермская гордума рассмотрит его заявление в апреле. Довыборы по округу, который представляет Сергей Захаров, пройдут в сентябре.

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Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, выступавший против СВО, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он сообщил в своих соцсетях, объяснив это решение своими убеждениями. «Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу», — объяснил решение Захаров. Он признался, что в политику пришел как идеалист, чтобы «менять жизнь людей к лучшему». И не думал, что придется уйти досрочно. Он попросил прощения у тех избирателей, чьи наказы не успел выполнить. Осенью 2022 года Захаров, эмигрировавший в Германию, разместил в своих соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Лишить его депутатских полномочий было невозможно. Обсуждалось, что он сделает это по собственной воле как человек сознательный. Ожидается, что пермская гордума рассмотрит его заявление в апреле. Довыборы по округу, который представляет Сергей Захаров, пройдут в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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