25 сентября 2023

Курганский депутат Черняк займется финансами в облдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Курганской облдумы Александр Черняк будет состоять в комитетах по экономической политике и бюджету
Депутат Курганской облдумы Александр Черняк будет состоять в комитетах по экономической политике и бюджету Фото:

Депутат Александр Черняк будет работать в составе комитетов по экономической политике и по бюджету, финансовой и налоговой политике в Курганской областной думе. Об этом 26 сентября сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов, передает корреспондент URA.RU.

«Депутат Курганской облдумы Александр Черняк, являясь руководителем промышленного предприятия, изъявил желание войти в комитеты по экономической политике и бюджету. Коллеги прошу поддержать соответствующее постановление. Думаю, что он [Черняк] будет полезен в них больше, чем в других», — сказал Фролов на заседании облдумы. Депутаты приняли данное постановление.

Ранее URA.RU писало, что депутатам Курганской облдумы официально представили нового коллегу — бизнесмена Александра Черняка. Спикер парламента Дмитрий Фролов вручил депутату удостоверение. Черняк в сентябре победил на довыборах и был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский.

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Депутат Александр Черняк будет работать в составе комитетов по экономической политике и по бюджету, финансовой и налоговой политике в Курганской областной думе. Об этом 26 сентября сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов, передает корреспондент URA.RU. «Депутат Курганской облдумы Александр Черняк, являясь руководителем промышленного предприятия, изъявил желание войти в комитеты по экономической политике и бюджету. Коллеги прошу поддержать соответствующее постановление. Думаю, что он [Черняк] будет полезен в них больше, чем в других», — сказал Фролов на заседании облдумы. Депутаты приняли данное постановление. Ранее URA.RU писало, что депутатам Курганской облдумы официально представили нового коллегу — бизнесмена Александра Черняка. Спикер парламента Дмитрий Фролов вручил депутату удостоверение. Черняк в сентябре победил на довыборах и был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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