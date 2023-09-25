Курганский депутат Черняк займется финансами в облдуме

26 сентября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Депутат Курганской облдумы Александр Черняк будет состоять в комитетах по экономической политике и бюджету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Александр Черняк будет работать в составе комитетов по экономической политике и по бюджету, финансовой и налоговой политике в Курганской областной думе. Об этом 26 сентября сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов, передает корреспондент URA.RU. «Депутат Курганской облдумы Александр Черняк, являясь руководителем промышленного предприятия, изъявил желание войти в комитеты по экономической политике и бюджету. Коллеги прошу поддержать соответствующее постановление. Думаю, что он [Черняк] будет полезен в них больше, чем в других», — сказал Фролов на заседании облдумы. Депутаты приняли данное постановление. Ранее URA.RU писало, что депутатам Курганской облдумы официально представили нового коллегу — бизнесмена Александра Черняка. Спикер парламента Дмитрий Фролов вручил депутату удостоверение. Черняк в сентябре победил на довыборах и был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский.

Депутат Александр Черняк будет работать в составе комитетов по экономической политике и по бюджету, финансовой и налоговой политике в Курганской областной думе. Об этом 26 сентября сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов, передает корреспондент URA.RU. «Депутат Курганской облдумы Александр Черняк, являясь руководителем промышленного предприятия, изъявил желание войти в комитеты по экономической политике и бюджету. Коллеги прошу поддержать соответствующее постановление. Думаю, что он [Черняк] будет полезен в них больше, чем в других», — сказал Фролов на заседании облдумы. Депутаты приняли данное постановление. Ранее URA.RU писало, что депутатам Курганской облдумы официально представили нового коллегу — бизнесмена Александра Черняка. Спикер парламента Дмитрий Фролов вручил депутату удостоверение. Черняк в сентябре победил на довыборах и был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский.