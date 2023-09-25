25 сентября 2023

Курганской облдуме представили нового депутата Черняка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата Александра Черняка представили коллегам из Курганской облдумы
Депутата Александра Черняка представили коллегам из Курганской облдумы Фото:

Нового депутата Курганской областной думы Александра Черняка, которого избрали в сентябре на довыборах, представили коллегам. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов 26 сентября представил депутатам коллегу Александра Черняка. Спикер вручил ему удостоверение», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября в областном избиркоме. Он был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. На довыборах бизнесмена поддержали свыше 54% избирателей.

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов представил коллегам нового депутата Александра Черняка
Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов представил коллегам нового депутата Александра Черняка
Фото:
Бизнесмен Александр Черняк избран депутатом облдумы по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский
Бизнесмен Александр Черняк избран депутатом облдумы по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нового депутата Курганской областной думы Александра Черняка, которого избрали в сентябре на довыборах, представили коллегам. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов 26 сентября представил депутатам коллегу Александра Черняка. Спикер вручил ему удостоверение», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября в областном избиркоме. Он был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. На довыборах бизнесмена поддержали свыше 54% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...