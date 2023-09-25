Депутата Александра Черняка представили коллегам из Курганской облдумы
Нового депутата Курганской областной думы Александра Черняка, которого избрали в сентябре на довыборах, представили коллегам. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.
«Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов 26 сентября представил депутатам коллегу Александра Черняка. Спикер вручил ему удостоверение», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября в областном избиркоме. Он был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. На довыборах бизнесмена поддержали свыше 54% избирателей.
Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов представил коллегам нового депутата Александра Черняка
Бизнесмен Александр Черняк избран депутатом облдумы по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский
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