Депутата Александра Черняка представили коллегам из Курганской облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нового депутата Курганской областной думы Александра Черняка, которого избрали в сентябре на довыборах, представили коллегам. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов 26 сентября представил депутатам коллегу Александра Черняка. Спикер вручил ему удостоверение», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября в областном избиркоме. Он был избран по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. На довыборах бизнесмена поддержали свыше 54% избирателей.

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов представил коллегам нового депутата Александра Черняка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU